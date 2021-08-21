Delta變種病毒全球蔓延，半導體晶片供應瓶頸猶存，由於近期傳出晶片荒惡化，車廠產能可能再被迫減產，世界三大汽車製造商豐田、福斯和福特周四股價重摔，連累全球車廠股價齊挫，有美國網友表示，台積電雖然不僅產線全力運轉，且計畫在美國設廠，「不過它們是以確定的訂單來增設產線，但許多車廠缺乏遠見」，也就是說，儘管台積電產能擴大，對車廠的助力依然有限。

《巴隆周刊》報導，豐田汽車周四透露，由於晶片供應緊繃，計畫9月將削減約40%全球產能，股價應聲下跌，收盤跌逾4%；而福斯和福特2大車廠也都有車款面臨減產危機，股價雙雙遭逢重挫。

這3家公司的跌幅都超過所在地區的大盤跌幅，不僅如此，全球許多車商都因這波利空消息，股價慘遭賣壓侵襲，Nissan、本田、現代、BMW等車廠均全面走低，汽車大廠通用汽車也收黑。

新冠疫情的爆發衍伸出許多封鎖措施，需求激增的同時，產能不僅未能跟上，還伴隨著工廠染疫不得不停擺的情形，導致全球晶片嚴重短缺，車廠隨之遭受重挫，近期馬來西亞疫情急速升溫，確診新增病例居高不下，德國晶片大廠英飛凌產能受到衝擊，路透社報導透露，福特減產的主因和馬來西亞產能停擺有關。

值得一提的是，雖然晶片短缺使許多車廠產能慘不忍睹，但股價卻一路往上，豐田、福斯、福特和通用汽車今年迄今，分別上漲14%、68%、48%和22%；但隨著近一個月卻平均跌約2%，意味著隨著晶片短缺遲遲不見曙光，投資人信心有所動搖。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師Joseph Spak估計，晶片短缺可能會持續長達好幾年，主要是因為車廠採用較成熟製程，但這並非晶圓廠重點投資項目，再加上電子消費產業對產能的高度需求，導致晶片產能的競爭更加激烈。

值得一提的是，全球晶圓代工龍頭台積電目前產能滿載，且為緩解晶片短缺的供應瓶頸，計畫於美國亞利桑那州增設晶圓廠，但有美國網友認為，台積電僅為已經下訂單的公司擴產，許多公司似乎缺乏遠見，換言之，台積電擴產對車廠的幫助，依舊有限。