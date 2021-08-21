台語歌王歌后領獎真心話脫口而出 許富凱：阿娘喂 曾雅雯：想快去喝酒

金曲32得獎名單接連公布，稍早公開台語歌后獎落曹雅雯，而最佳專輯也由她的作品《自本》拿下。她領獎時表示要感謝評審、感謝她的家人爸媽，「明白我的不退讓，包容我因為做音樂沒回家」，感謝她人在大陸的三哥製作人，理解她的瘋狂，「一起關在錄音室做唱片很開心，希望你也這樣覺得」，而她之後又獲最佳台語專輯獎，開心脫口：「好想趕快去喝酒」，讓台下眾人笑翻。

曹雅雯領取台語歌后獎項時點名感謝優秀的企畫和音樂團隊幫忙，才讓她今天能站在台上領獎，並感謝經紀人小君，「台上我們是好夥伴，台下我永遠是最愛妳的姐姐」，謝謝歌迷始終陪伴她，曹雅雯說：「我會一直在這個路上努力，請你們跟緊」。

曹雅雯開心親獎座。（圖／台視提供）

至於台語專輯獎之後再度頒給曹雅雯的《自本》，評審說明得獎原因：「專輯內容超越語言界線，音樂兼顧深度、廣度，讓不懂台語的人也能進入專輯呈現的世界，展現台語音樂的新高度」。而曹雅雯二度上台時一時錯愕驚訝，表示要說的都說過了，不知道該說什麼，脫口說出：「好想趕快去喝酒喔！」，心急想要快點參加慶功，接著回憶這張專輯的誕生大家都很辛苦，她因為吃不下，經紀人只好餵她喝湯，並點名感恩起初看見她的民視，她會繼續努力唱台語歌，繼續跟大家分享她的故事，希望大家能喜歡。

頒獎時頒獎人孫淑媚有感而發說：「現在做唱片好辛苦」，笑說要發願如果下周她威力彩得獎，在座每個人如果得獎她就會發一百萬給大家，而羅時豐也說自己現在跨足Youtube圈也是這原因，因為專輯太不容易做才轉換跑道想試試看，孫淑媚則安慰他說辛苦了，若她中獎也會分一百萬給羅時豐。

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