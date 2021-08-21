海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，今天下午4點，完成154隻貓咪人道安樂死程序。對此，國民黨前立委孫大千批評，這真的是一件令人髮指的行為，政府為什麼要成為殘害生命的劊子手？

孫大千表示，被走私154位喵星人，在國際流浪動物日的這一天，被農委會防檢局實施火化安樂死。走私者活得好好的，被走私的生命卻要面臨安樂死，這不是一個很奇怪的邏輯嗎？

孫大千質疑，雖然他們不是人類，但是也是一條又一條活生生的生命，什麼叫做「已經銷毀了」？難道政府官員就不能夠認真的思考一個真正符合人道精神的處理方式嗎？蔡英文在過去藉著喵星人衝高了多少網路聲量，現在居然可以裝死裝睡裝糊塗嗎？

孫大千指出，原本處置走私動物的相關規範當然應該與時俱進的進行調整，政府大可以針對被查獲的走私動物進行檢疫工作，或者聯繫走私來源國家進行遣返，無論如何，都不應該用銷毁的方式來處理。

孫大千反問，有許多國人過去返國時同樣攜帶寵物，只要按照政府規定的檢疫程序，一樣可以入境，政府官員其實只是怕麻煩吧？