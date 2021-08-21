進入微涼清爽的秋季，不免讓人想開吃辛辣濃郁的食物刺激味蕾，北海道湯咖哩專賣店Suage、咖哩樹、泰迪農園咖哩紛紛推出全新口味的咖哩新品，除了份量滿滿的肉，更能搭配海鮮，一次滿足咖哩控挑剔的胃。

▍1. Suage

台北也吃得到日本北海道必吃的「Suage」湯咖哩！來台首店即進駐台北信義區統一時代百貨，以平實價格提供10道豐富主菜，加上原味、墨魚、椰奶3款風味湯底。每碗湯咖哩內多達10款小農蔬菜，加上豐富肉類及海鮮食材，主打以不沾裹粉的「素炸」手法，讓客人能吃到食物濃縮的鮮美原味，最終浸入湯咖哩中，可享受到食材吸附醬汁後的濃郁美味。

鎮店招牌「脆皮雞腿肉串湯咖哩」，以帶皮的桂丁雞腿肉串成肉串，放入油鍋先炸過，使雞肉保有外酥內嫩與飽滿肉汁，再以炙燒增加風味。（圖／楊婕安攝）

在「Suage」日本菜單中，「串燒知床雞肉野菜湯咖哩」為最具代表性的必吃名物，而台灣則以在地食材桂丁雞延續人氣商品的特色，推出「脆皮雞腿肉串湯咖哩」作為鎮店招牌。燉煮類的「炙燒角煮湯咖哩」吃得到軟而不爛的究好豬五花肉、「綜合海鮮湯咖哩」則由滿滿帆立貝、大蝦仁、蛤蜊、花枝與淡菜等多種海鮮搭配而成。經燉煮再酥炸的「帶骨雞腿湯咖哩」，則將整隻帶骨雞腿透過酥炸鎖住美味，還有可一次吃到脆皮雞肉串、唐揚雞塊、炙燒角煮、厚切培根、德式香腸的「Suage Special湯咖哩」，堪稱肉控必點的奢華組合。

「綜合海鮮湯咖哩」以帆立貝、大蝦仁、蛤蜊、花枝、淡菜呈現豐富的海鮮風味，搭配原味湯咖哩更顯層次豐富。（圖／楊婕安攝）

▍2. 咖哩樹

金色三麥餐飲集團再度推出全新品牌「咖哩樹」，攜手日本料理職人菊地英晃，推出以在地蔬果熬煮72小時而成的果泥厚咖哩，濃醇的日式咖哩口感來自蘋果、香蕉以及洋蔥，堆疊出微辣與甘甜層次，店內也同步販售咖哩即食包，讓消費者在家防疫也能輕鬆吃。

人氣必點的前3名為菲力牛漢堡咖哩飯、慢燉牛咖哩飯以及 Saku-Saku 鮮炸雞咖哩飯。（圖／楊婕安攝）

人氣必點的前3名為菲力牛漢堡咖哩飯、慢燉牛咖哩飯以及 Saku-Saku 鮮炸雞咖哩飯，其中漢堡肉採用菲力牛排捏製，濃醇肉汁搭配高溫250度鐵板濃縮咖哩醬汁，最終淋上奶油醬汁，是濃上加濃的療癒風味。慢燉牛吃得到牛肉原塊，華麗的牛肉油花融入自然甜美的果泥，再以獨門香料提味，而鮮炸雞吃起來輕盈不油膩，一口咬下，即可感受滿嘴鮮嫩與雞汁。

漢堡肉採用菲力牛排捏製，濃醇肉汁搭配高溫250度鐵板濃縮咖哩醬汁，最終淋上奶油醬汁，是濃上加濃的療癒風味。（圖／楊婕安攝）

▍3. 泰迪農園咖哩

日式咖哩控最愛的「泰迪農園咖哩」，近期也推出外帶、外送限定的豪華海陸套餐，以約5盎司的舒肥香煎翼板牛排，搭配上厚切香煎鮭魚排，份量相當霸氣。以低溫舒肥料理手法將牛排保持6至7分熟口感，再以大火煎出牛肉細嫩的質感，香氣滿溢，口感鮮嫩肉汁，可與鮭魚排一起吃，輕鬆轉換口感，同時有帝國風咖哩醬、新宿風咖哩醬及綜合咖哩醬共3種選擇，再搭配多款蔬菜兼顧營養均衡，健康又享受。