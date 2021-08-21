據中共中央紀委國家監委網站消息，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

昨天（20日），杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次（擴大）會議召開，周江勇還出席了會議。

公開資料顯示，周江勇1967年9月出生，浙江寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市市長，舟山市委書記，浙江舟山群島新區管委會主任，溫州市委書記等職。

2017年6月，周江勇任浙江省委常委，晉升副部級，繼續兼任溫州市委書記。2018年5月，周江勇任杭州市委書記，直至今日落馬。

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇接受審查調查
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