科學家今天表示，格陵蘭冰層頂峰上週出現紀錄中的首次降雨，同時頂峰氣溫也升高至冰點以上。這是另一個令人憂心的全球暖化跡象，當地冰層融化的速度也不斷加快。

美國國家冰雪資料中心（U.S. National Snow and Ice Data Center）的科學家指出，格陵蘭海拔3216公尺高的冰層頂峰14日降雨數小時，氣溫也升至冰點以上，並持續約9小時。

格陵蘭冰冠的氣溫以往幾乎從未高過冰點，但在最近不到10年的時間裡，冰點以上氣溫已出現3次。

本月14日至16日3天期間，格陵蘭全境共降下70億公噸雨水，為1950年展開記錄以來的最大降雨量。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）拉蒙多哈堤地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）冰川學家達斯（Indrani Das）指出：「這對冰層來說並非好事。冰層上有水是壞事…會使冰層表面更易融化。」

此外，水不僅溫度較雪高，顏色也較暗，因此會吸收較多陽光熱能，而非反射出去。

融化後的雪水會流入海洋，導致海平面上升。科學家估計，過去數十年來，全球海平面上升幅度中，約25%源自僅次於南極大陸的世界第二大冰層覆蓋地格陵蘭。隨著全球暖化加劇，這個占比可望增加。

格陵蘭上個月底出現大規模融冰現象，當時單日融冰量就足以使面積相當於美國佛羅里達州的地區積水達5公分深。

美國國家冰雪資料中心副首席科學家穆恩（Twila Moon）表示，「格陵蘭頂峰降雨並非單一現象」；她說，正如洪水和野火等極端天候現象一樣，這是溫室廢氣排放量必須減少的諸多「警訊」之一。