麥當勞早餐招牌「薯餅」因原料供應危機無預警下架，卻緊接著上架「地瓜條」，讓不少網友哀號，質疑下一個停賣的會不會就是薯條，直言沒有薯條的麥當勞可以直接關店了，對此麥當勞官方也做出回應，表示薯條不會下架。

近期因全球航運供貨不穩，麥當勞各分店薯餅陸續下架，讓不少前往購買早餐的民眾錯愕，就連主餐的脆薯雙牛堡也都貼上「完售」標籤，有網友在PTT發文反應此事，引發熱議。

就在薯餅缺貨後，麥當勞點餐機上突然多出地瓜條選項，雖然目前沒有圖片，也不能點選，但引發網友恐慌，質疑下一個停賣的會不會就是速食店必備的薯條，紛紛留言「沒有薯條的麥當勞還是麥當勞嗎」、「麥當勞梅薯條可以關店了」、「什麼都能缺，就薯條不行」、「給我薯條，我不要地瓜條」。

對此麥當勞官方也正式做出回應，表示因航運問題，薯餅暫停供貨，至於薯條供應無虞，大家不必擔心，地瓜條的推出也跟薯條完全無關，目前仍在評估中，會不會上架還不一定。