在祈福繞境的水燈車隊抵達市府大門時，林右昌也親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會。（張穎齊攝）

基隆市場林右昌說，鷄籠中元祭在台灣歷史發展中從不間斷，即便面臨本土疫情，仍就堅持要和宗親會、基隆鄉親，把傳統科儀代代傳承、延續下去。（張穎齊攝）

2021辛丑鷄籠中元祭水燈遊行於21日晚間熱鬧登場，考量防疫仍在警戒當中，基隆市政府採取不徒步遊行、不行進表演及不封街管制3個策略，由水燈頭車隊代表祈福繞境，基隆市長林右昌也到場為遊行揭開序幕，並請大家為基隆及全台灣祈福，盼疫情早日結束，恢復正常生活。

被文化部指定為第一號國家無形文化資產、傳承167年的鷄籠中元祭，每年都由各姓氏宗親會輪流主普，今年由李姓宗親會第三次輪值主普，即使遭遇疫情衝擊，仍延續去年防疫策略從嚴處理，維繫傳統科儀不輟，民眾也可透過線上直播觀賞這場年度盛事。

今日登場的「迎請水燈頭遊行」是中元祭典中，各宗姓拼陣的極致展現，深具宗教民俗意涵，象徵姓氏團結力量。在祈福繞境的水燈車隊抵達市府大門時，林右昌也親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會，宗親會宗長們把匾額掛在車隊前繼續於市區前進。

林右昌說，基隆是台灣頭，也是台灣文化重要中心，鷄籠中元祭在台灣歷史發展中從不間斷，即便面臨本土疫情，仍就堅持要和宗親會、基隆鄉親，把傳統科儀代代傳承、延續下去，而鷄籠中元祭代表的意義是化解對立、促進宗族團結及族群融合。

林進一步表示，社會和諧與團結是大家共同期待，在疫情當中，台灣人民表現優異，短短2個多月的時間，把疫情壓制下來現在每天僅個位數案例，此刻世界其他國家正在高峰，這是台灣人民共同的成就，也期老天爺與老大公能保佑台灣，讓世界疫情早日結束，恢復正常生活。

基隆文化局指出，市府所布置的「依山傍海．Color基隆」花車，設計呈現基隆天際線，承載燈光裝置藝術，連結主普壇、海港及周邊建築，展現光影美學，緊扣城市翻轉概念，將中元祭典文化融入其中，拼貼出基隆獨特城市樣貌。