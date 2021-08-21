本周境外移入有12例檢出Delta印度變異株，其中3人更是已完成2劑疫苗接種的「突破性感染」。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心昨（20日）公布本周境外移入基因定序，有12例檢出Delta印度變異株，其中3人更是已完成2劑疫苗接種的「突破性感染」。對此，草屯療養院精神科醫師沈政男指出，要擋下可怕的Delta病毒，已無法靠疫苗覆蓋率，「14天檢疫」才是阻斷Delta傳播的最可靠手段，絕對不能放！

沈政男今（21日）於臉書上分析疫情趨勢，目前本土新增案例已壓至個位數，然而境外移入個案卻開始攀升，其中以Delta變異株居多，其傳染力更導致數起「突破性感染」發生。沈政男說，要擋下病毒，不能只靠疫苗覆蓋率，必須靠「14天檢疫」。就算所有人都充分接種疫苗，入境者只要未經14天檢疫，一旦社區發生突破性感染，後果就不堪設想。

Delta病毒在全球當道，沈政男認為「打得到就是好疫苗」觀念已經過時，應將有限疫苗做出保護力極大化搭配。以AZ疫苗來說，接種2劑的突破性感染仍高達4成，應該以混打「AZ+mRNA」策略來取代；另外，由於「突破性感染」以高齡、慢性病者居多，建議可讓已施打2劑AZ的這類人，之後再補打一劑mRNA疫苗。

Delta病毒在全球當道，沈政男認為「打得到就是好疫苗」觀念已經過時，應將有限疫苗做出保護力極大化搭配，AZ混打mRNA疫苗更好。(資料照/張鎧乙攝)

沈政男強調，「疫苗當然打越多越好，但『十四天檢疫』絕對不能放！」他說，多數台灣醫療人員只打了2劑AZ，若Delta不慎入侵境內，試問突破性感染會有多少？沈政男說，去年已證明，病毒一跑進來，就會造成社區傳播，對經濟傷害更大。「如果必須鎖國才能擋下Delta，那就繼續鎖國，直到安全到來的那一天。」

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，二級警戒將延長至9月6日，被問及二級警戒是否恐延長至年底，他也坦言，國外疫情變化大，就算採取嚴格邊境管制，也無法保證病毒不會入侵，維持二級警戒的可能性很高。