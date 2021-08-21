新竹1名台積電工程師結婚前在家人贊助下買了1間房，但沒想到結婚後他的妻子吵著想在台北買預售屋，他無奈之下只好賣掉原本房子，順妻子的意買新房，後來他的媽媽得知後氣得大罵「婚前財產變共有財產」，他結婚多年來不斷調解婆媳糾紛，如今還要每天往返新竹、台北，睡覺時間僅剩3、4小時。

該名工程師的朋友在Dcard上發文表示，他的1名朋友在台積電當工程師，年薪破百萬，與女友交往2年就結婚，原本以為婚姻會美好幸福，沒想到婆媳問題非常嚴重，因媽媽想要抱孫子，但朋友的老婆還不想生孩子，2方因此爭吵了快5年，他的朋友時常下班就要處理2人的糾紛。

台積電工程師在結婚前在家人贊助下，買了1間房，但沒想到結婚後他的妻子吵著想在台北買預售屋，他無奈之下只好賣掉原本房子，順妻子的意買新房。（翻攝自Dcard）

該網友說，他的朋友之後獲得媽媽的資助，在結婚前選了1間河岸景觀第一排的頂樓房，每個月要負擔龐大房貸，不過結婚後，朋友的老婆在前年開始吵著要在台北買預售屋，他的朋友迫於無奈，只好將新竹房子賣掉，改在台北置產，朋友的媽媽得知後氣炸罵「婚前財產變共有財產」，媽媽因此要求他每天開車往返台北新竹，他的朋友如此下來每天僅剩3、4小時能睡。

該網友說，「就這樣我朋友每天處理婆媳問題，還要滿足太太需求」；其他網友則留言說，「這是人的問題，不是所謂竹科太太全體的問題」、「換房的話⋯男生大概是頭腦有問題，他老婆也太自我中心了吧」、「小孩可以決定不生，把算盤打到人家家房子就是不要臉了」、「生小孩那個的確要尊重太太，買房的真的太過份」。