美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，美國總統拜登（Joe Biden）20日在白宮公開為自阿富汗撤軍辯護，稱在蓋達組織（Al-Qaeda）「消失」後，美國便已失去繼續待在阿富汗的理由；不過美國國防部稍後立即指出，他們知道蓋達組織和「伊斯蘭國」（IS）確實都仍在阿富汗出沒。

拜登20日在白宮記者會中表示：「讓我們正確看待這件事，在蓋達組織已自阿富汗消失的現在，我們在當地還有什麼利益？當初我們帶著除掉蓋達組織和追捕賓拉登（Osama bin Laden）等明確目的前往阿富汗，而我們做到了。」

不過就在拜登說出以上言論後，美國國防部發言人柯比（John Kirby）便向記者承認，美國政府確實知道蓋達組織和「伊斯蘭國」都仍在阿富汗出沒，且已對此討論了一段時間。不過他也為拜登緩頰，強調當地的蓋達組織勢力應該不算太大，因此不足以如20年前911事件般對美國本土造成威脅。

美國智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）資深研究員克拉克（Colin Clarke）指出，拜登的說詞「明顯錯誤」，讓他懷疑這是否只是單純的口誤；他強調蓋達組織無庸置疑仍存在於阿富汗，各方僅對其於當地的勢力大小有不同意見。

聯合國6月才發表過報告，稱在阿富汗的34個省份中，蓋達組織至少存在於15個省，主要於東部、南部和東南部區域，並認為其目前的成員數量估計約為數十至500人。雖然該報告未指出這些成員是否都在阿富汗境內，但其強調，塔利班並未遵守與川普政府去年達成的和平協議，仍與蓋達組織保持「密切聯繫」，雙方關係沒有發生重大變化。