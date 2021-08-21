阿富汗變天，中廣董事長趙少康認為，阿富汗是台灣的前車之鑑。總統蔡英文18日在臉書貼文表示，台灣唯一的選項，就是自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文主張強化我們自衛的能力，但坦白講跟以色列還是差很遠。

郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，對美國來講，看到台灣，會類比到韓國和以色列，因為安全的環境都是比較敏感的，隨時有可能發生戰爭，所以美國當然會去比較幾個數字，比如台灣的國防預算是GDP的2.4%，韓國則是接近3%，以色列是5.7%。而韓國和以色列都是徵兵制，韓國徵兵制是3年、以色列則是男女都要當兵，韓國和以色列是下了決心，想要保護自己的國家，美國才會說，它在必要時會幫忙；可是台灣卻一直沒給美國這樣的感覺。

郭正亮接著表示，最近美國擬把它的國民兵和台灣的後備軍人對接，結果台灣不知道怎麼回答。美國國民兵是玩真的，是可以打仗的，不過我們的後備軍人根本沒有在運作。

郭正亮接著舉例指出，我們的國防部長常在立法院被問到，萬一爆發戰爭，台灣可以守幾天？他不是說7天，要不然就說最多兩個禮拜，後來就不敢回答了。韓國和以色列的國防部長可以回答這個問題嗎？怎麼可能，國防部長大概就要下台了。那麼我們國防部長為什麼可以這樣回答問題，是因為他一直想說，可以守7天，然後美國就可以來救人。