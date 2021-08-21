第32屆金曲獎今(21日)正在台北流行音樂中心展開，稍早今年評審團主席鍾成虎公布今年的評審團獎給萬芳及《給你們 Dear All》專輯團隊，宣布時台下一時找不到萬芳，直到她發現得獎上台後還是一臉錯愕，直言真的沒有想到，還忍不住真性情飆了國罵「X的」，讓台下也傳出笑聲。

萬芳上台時數度哽咽落淚，雙手一攤直言沒想到會得到此獎，致詞時她第一句就大罵：「X的」，接著說：「我完全沒有想到這件事，非常非常謝謝評審，《給你們》這張專輯講的就是生命的議題，我當歌手30年的期間，第一個10年我唱了很多的情歌，第二個10年我跑去做很多很多的事情，第三個10年當我再度回到唱片圈的時候，我希望能講生命的議題」。

萬芳及《給你們 Dear All》專輯製作團隊獲得評審團獎。（圖／台視提供）

萬芳坦言在成長這個題目上，自己有太多可以分享，同時她也要感謝何樂音樂的邀請才會有這張專輯誕生，感謝工作同仁陪她到很多小書店、小咖啡店進行完全無酬的分享，她很希望這個創作的過程可以分享給更多人，讓許多角落微弱的聲音能有支持的力量，期間黃韻玲從後面走出暗示萬芳致詞時間超長，萬芳則笑說：「我管妳的」，繼續堅持說下去。

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雖在台上嗆了黃韻玲，但萬芳感謝時還是不忘感謝黃韻玲的幫忙，「小玲在這張專輯裡頭對我太重要」，她也感謝製作企劃，讓許多美好的作品可以在這張專輯集合，她也說原本以為這個獎會屬於巴奈，因為巴奈的生命力太豐厚，她從巴奈中的聲音中得到了很多力量，才會產生她自己後來的作品，「2000年到2001年的巴奈都是我在台灣非常珍惜的音樂人，我要將這個獎獻給妳」，最後萬芳對母親喊話：「媽媽！好奇怪！但我希望妳很開心！」