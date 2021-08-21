54歲台語女歌手詹雅雯年初確診帕金森氏症，被診斷出左腦中度萎縮，仍積極為喜愛的音樂奮鬥，日前才爆出送醫掛急診，健康狀況再度亮紅燈，儘管事後開直播報告身體近況，粉絲依舊相當擔心；今（21）日是第32屆金曲獎頒獎典禮，詹雅雯驚喜現身紅毯，拖著病體行動力挺金曲，感動許多樂迷。

準歌王浩角翔起的浩子和其製作人亂彈阿翔，兩人驚喜牽著金曲歌后詹雅雯走紅毯，上星期六才爆出掛急診的詹雅雯，今日頂著俐落短髮和穿著一襲黑色典雅長禮服走星光大道，氣色看起來相當好，臉上也都掛著燦爛笑容。

儘管詹雅雯本屆沒有作品入圍金曲32，但她仍用行動力挺金曲獎，受訪時還開起玩笑，表示有浩子和亂彈阿翔「左右護法」，讓最近體虛的她剛好吸收點陽氣；而她也透露，有為台語準歌王浩子準備從泰國帶回的幸運物，信心喊話「希望他（浩子）能得獎」。

第32屆金曲獎頒獎典禮原定6月26日舉行，當時全台疫情嚴峻宣布延期，所幸最終決定在8月21日舉辦，地點在台北流行音樂中心，將以線上加實體的方式，雖不開放一般觀眾，但典禮表演陣容和頒獎嘉賓仍星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。