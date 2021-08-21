今年4月2日，408次太魯閣號撞上滑落至軌道上的工程車釀重大事故，造成49人死亡，運安會昨(20日)公布調查結果，稱太魯閣號誤點6分鐘，若能準點出發就可逃過一劫，還稱李義祥事發後有努力想通知台鐵，遭網友罵翻「黨證無敵」、「怎不說合法施工就沒事了」。

運安會主委楊智宏昨天報告指出，經過連日調查後，發現許多新事證，包括工程車其實沒有卡邊坡，是直接滑落鐵軌，且該列次太魯閣號有誤點6分鐘，若能準點出發應可避免憾事，更稱罪魁禍首李義祥事發後有努力想通報台鐵，但無奈時間不足，「只能說很不幸」。

事故發生後，李義祥站在邊坡觀察情形，事後如同第三者般，在工地現場邊嚼檳榔邊聊天，冷血行徑引發網友撻伐。(圖／PTT)

網友看到運安會說法後相當火大，紛紛開罵：「真的是有黨證無敵耶」、「是怕大家不知道李義祥是民進黨的？」、「怎不說合法施工就沒事了」、「怪到火車誤點，現在官員都在比幹話程度嗎」、「怪被害者耶」、「還李義祥努力，難道我們還要謝謝他」、「噁心到不行的調查報告」、「乾脆說死者沒搭車就不會有事」、「什麼鬼邏輯？鐵軌上沒東西火車會出事？」、「有黨證好安心」。

李義祥因在清明連假期間違規施工，工程車滑落至鐵軌，導致太魯閣號撞上，釀成49死247傷慘劇，為台灣史上第二慘烈鐵道事故。事後李義祥被踢爆不但在現場神色自若，有如第三者般聊天吃檳榔，更遭網友搜出有民進黨黨籍，曾任民進黨花蓮黨代表，對此民進黨回應今年4月2日，408次太魯閣號撞上滑落至軌道上的工程車釀重大事故，造成49人死亡，運安會昨(20日)公布調查結果，稱太魯閣號誤點6分鐘，若能準點出發就可逃過一劫，還稱李義祥事發後有努力想通知台鐵，遭網友罵翻「黨證無敵」、「怎不說合法施工就沒事了」。

運安會主委楊智宏昨天報告指出，經過連日調查後，發現許多新事證，包括工程車其實沒有卡邊坡，是直接滑落鐵軌，且該列次太魯閣號有誤點6分鐘，若能準點出發應可避免憾事，更稱罪魁禍首李義祥事發後有努力想通報台鐵，但無奈時間不足，「只能說很不幸」。

網友看到運安會說法後相當火大，紛紛開罵：「真的是有黨證無敵耶」、「是怕大家不知道李義祥是民進黨的？」、「怎不說合法施工就沒事了」、「怪到火車誤點，現在官員都在比幹話程度嗎」、「怪被害者耶」、「還李義祥努力，難道我們還要謝謝他」、「噁心到不行的調查報告」、「乾脆說死者沒搭車就不會有事」、「什麼鬼邏輯？鐵軌上沒東西火車會出事？」、「有黨證好安心」。

李義祥因在清明連假期間違規施工，工程車滑落至鐵軌，導致太魯閣號撞上，釀成49死247傷慘劇，為台灣史上第二慘烈鐵道事故。事後李義祥被踢爆不但在現場神色自若，有如第三者般聊天吃檳榔，更遭網友搜出有民進黨黨籍，2018曾任花蓮縣黨代表。對此民進黨回應，李義祥在2020年5月卸任，之後未繳黨費已被停權。而在太魯閣號事件後，李義祥於今年5月被開除黨籍。