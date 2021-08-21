由於Delta變種病毒對全球供應鏈的影響，近期的經濟成長數據一直不如預期，美國銀行策略師警告，有3項指標表明今年恐出現「經濟急速衰退」的情況，意指經濟產出突然的暴降，而衰退的標準是經濟活動連續2個季度下降。

《巴隆周刊》報導，美國銀行報告中指出，投資人浮現對經濟成長的隱憂主要有3個原因，首先，殖利率曲線已經下件，自Q1結束以來，10年期和2年期美債殖利率從1.59個百分點降至1.02個百分點，這代表投資人認為，儘管通膨數據還處於高位，但未來經濟需求仍會減弱。

其次，反映經濟需求的大宗商品價格持續下跌，原油和銅自2021年的高點分別下挫16%和13%；最後，獲利對經濟需求的改變更為敏感的小型股受到重挫，羅素2000從3月中的歷史高點跌了近8%。

倘若經濟需求確實從此衰退，美國銀行首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）認為，製造業可能將會是第一個被波及的，根據反應製造業活動的ISM指數顯示，今年早些時候同比成長50%，創下自2011年來最高增幅，但之後成長趨緩至約10%，且可能將在10月轉為負成長，這種衰退可能和整體經濟產出的下降或負向成長一致。

美銀數據顯示，製造業活動的下降可能將對美國股市造成衝擊，ISM指數同比波動和標普500指數有著密切的關聯性，換言之，如果製造業活動疲軟，將會拖累標普500指數暴跌，而美銀預測美股將在下半年呈現負向報酬率。

隨著各國逐步解封，數兆美元的財政刺激措施提振需求攀升，通膨數據連月攀升，而如今Delta變種病毒導致全球港口、工廠停擺，供應瓶頸惡化；哈奈特指出，投資人的心頭大患是停滯性通膨或經濟成長疲軟的情況下，通膨卻依然日益高漲。