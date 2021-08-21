《美麗島電子報》近日公布台中市長盧秀燕最新民調顯示，盧秀燕信任度高達81.8%，且盧秀燕與市府團隊施政評價高達95%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日直言，國民黨2024若是「侯盧配」，國民黨穩贏，且國民黨主席江啟臣補選台中市長一定會贏。

台中市長 盧秀燕。(圖／台中市政府提供)

《美麗島電子報》昨(20日)公布盧秀燕及台中市政府施政表現民調，調查結果指出，盧市長信任度高達81.8％，且比今年4月調查增加8.3個百分點，12.5％不信任比今年4月調查減少6.4個百分點。此外，盧秀燕就任以來整體施政表現滿意度高達80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價95％。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

有網友看完該份民調在吳子嘉21日的節目「董事長開講」提問，「侯友宜、盧秀燕對國民黨2024的命運，會帶來甚麼影響？」，吳子嘉表示，若要他評論，他認為，若國民黨2024推出「侯盧配」，國民黨穩贏。一旁的政治評論員李正皓問吳董，但這樣會不會讓藍營連掉2個直轄市？吳子嘉說，目前來看不會，2個都會贏，且江啟臣若回去補選台中市長，一定會贏。

吳子嘉解釋，民進黨台中呼聲最高的立法院副院長蔡其昌只有17.6%，輸盧秀燕45.4個百分點，這怎麼選？且在新北的部分民進黨只有立委羅志政有機會能選，且能不能選上，這值得觀察。