南韓女團TWICE出道近6年紅遍亞洲，發行第三張日文專輯《Perfect World》後積極宣傳，日前她們登上日本舞台表演，這也是成員定延再度暫停活動後，首次全員現身的表演，團員們以一身黑色勁裝登場，其中台籍成員子瑜身為團內的長腿擔當，再度驚豔網友。

前陣子定延因恐慌症復發而全面停工，這是她自2020年來第二次因健康狀況停工，日前TWICE也在官方IG曬出全新舞台表演照，儘管少了定延，成員們一字排開仍氣勢十足，她們以黑白風格的帥氣風格亮相，與過去青春洋溢的模樣相差甚遠，展現出與以往不同的強大氣場。

TWICE登上日本舞台演出。(圖/翻攝自TWICE IG)

成員們多身穿俐落黑色褲裝，搭配短版白色上衣，大方曬出纖細螞蟻腰，只有子瑜穿著全黑連身洋裝，斜肩設計露出她的性感肩線，裙擺剪裁更是讓她的修長美腿若隱若現，搭配軍靴和網襪更凸顯她的高挑身形，站在其他團員旁邊，更是明顯高出一顆頭。

看見成員們盡力完成演出，也讓粉絲忍不住敲碗，「期待定延早點回歸集合」，事實上，定延並不是團內第一位因心理因素暫停活動的成員，2019年Mina也曾因舞台恐慌症暫時消失一段時間，所幸很快回到螢光幕前，加入後續的《More & More》等宣傳活動。