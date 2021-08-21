後照鏡見聯結車直衝來 他1舉動死裡逃生網讚：防禦滿點

國1南下銅鑼交流道昨（20）日下午發生1起驚險的車禍事故，1輛轎車會匝道匯入口停等紅燈時，後方1輛聯結車疑似未注意到紅燈，聯結車未減速之下在幾乎要撞上轎車時急煞並向右停靠，而轎車駕駛則發現車內後照鏡中對方直直衝來，也連忙向左前方開，許多網友大讚轎車駕駛「防衛等級太高」、「看後照鏡好機警」。

臉書「記者爆料網」日前分享1則行車紀錄器影片，影片中前段是1輛轎車的後方鏡頭，只見轎車行駛在國道旁的單行道，準備進入國道時遇到前方號誌紅燈；但後方1輛聯結車疑似沒注意到紅燈，竟直直往前開，就在幾乎要撞上轎車時，聯結車駕駛才會意過來，並趕緊急煞向右靠。

不過影片中，差點遭撞的轎車駕駛也發現車內後照鏡中，後方的聯結車未減速逼近，他也急忙向左前方開，2車因此躲過撞擊；Youtube影片的標題更寫道「這防衛駕駛等級太高了吧，還看著後照鏡」，該影片上傳後短短1天累積超過10萬次觀看，共2百多則留言。

不少網友表示，「後照鏡很重要，只要有減速或停等都要看著後照鏡後車停了才能放心」、「路上停等號誌，還是要預留生存空間，遇到狀況才有逃生方向跟距離」、「注意力前7後3，其實前後是最好顧的，A、B柱死角比後面難很多」、「高速公路防禦駕駛觀念要全開」、「太多等紅綠燈被追撞的新聞了，現在停紅綠燈都會盯著後照鏡看」。