台南市政府公布中元普渡防疫指引。（市府提供／洪榮志台南傳真）

明天是農曆七月十五中元節，台南市龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等15間宮廟，已提報中元普渡防疫計畫，希獲准提高容留人數。市長黃偉哲21日表示，即使沒提出計畫的宮廟，也應遵守相關防疫規定，不可舉辦福宴、平安宴，祭品須由工作人員代為擺放與分送，避免群聚，公所也會派員稽查。

黃偉哲說，中元節即將到來，請市民除了遵守普渡時的防疫措施，也要注意水域安全，一切以安全為重。另外，希望民眾也可以參考「以功代金」的方式，捐款給廟宇或慈善團體，取代購買紙錢，保護環境兼回饋社會。

民政局也再次提醒，下周二（8月24日）以後才放寬到室內80人、室外300人，因此中元節舉行普渡活動時，還是應該依照原有規定，保持室内1.5公尺、室外1公尺安全距離，室内50人、室外100人。

民政局還強調，普渡場地應規畫動線，採單一出入口，派員管制落實實聯制、量體溫、戴口罩、專人定時消毒等措施。另外，也建議民眾祭品使用線上代購，如要分送則由工作人員代為發放或直接送至家戶；民眾自行領回祭品則要分梯次進行，避免人流聚集。

至於納骨塔平日可開放民眾入內祭拜、辦理業務，但請民眾配合「全程戴口罩、量測體溫及實聯制登記」，並禁止飲食。各公立納骨塔自行辦理中元祭祀將不開放民眾參加，請市民不要返鄉參與中元法會。