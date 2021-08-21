第32屆金曲獎頒獎典禮在今（21日）晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，最佳新人獎由女歌手「?te壞特」獲得，由於她一向戴墨鏡和帽子現身，神秘作風引起好奇，原來她是實習醫師，為保有原先生活才不露面，但今年2月被週刊拍到素顏約會照，?te壞特索性在臉書公開真面目，模樣十分可愛。

?te壞特嗓音慵懶、獨特又很療癒，短時間就獲得外界關注，並以《A Bedroom of One's Own》角逐今年金曲新人獎，不過她出席公開活動時總是不願露臉，讓許多人相當好奇真實面貌，掀起不小的討論度，原來她是實習醫師，發片期間仍在醫院上班，為了保有低調生活，以不露臉的方式出道，至今去吃路邊攤，從來沒被認出來過。不過，手術房某次剛好播放她的音樂，?te壞特被學姊認出聲音，她默認「那是我」，但只有少數人知道。

直到今年2月?te壞特被週刊直擊街頭約會洋男友，隱藏許久的長相才被公開，隨後她大方的在臉書PO自己戴著眼鏡的素顏照，模樣相當清秀、可愛，親自解開外界對自己外貌的好奇。當時她承認與老外男友穩交近2年，「平常出門都是素顏，戴個書呆子眼鏡，穿同一個外套，謝謝大家今天的關心。」

不過金曲入圍公布前，?te壞特已跟老外男友分手，主因是「金錢、觀價值觀不一樣，在疫情期間特別會顯現出來」，她覺得疫情期間工作減少收入降低，要好好存錢精進自己，但對方的觀念是及時行樂，心情好就吃大餐，雙方的價值觀出現落差，決定退回普通朋友，未來不會有復合的可能。