海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，被判定為走私動物後，諷刺的是，今天「國際流浪動物日」，也是154隻安樂死斷魂日，由於這些貓恐被安樂死消息曝光後，有市民在網路發起「一人一信給小英」救喵星人行動；安樂死消息傳出，一向愛貓的蔡英文總統臉書被灌爆，有網友在下面留言，「蔡，以後若再PO什麼毛小孩的文章，我只會認為她虛情假意⋯」。

由於這些名貴貓恐安樂死消息傳出後，引起許多愛貓人關注，台灣動物緊急救援小組也出面求情，希望先安置，待檢疫程序完成後開放認養，費用他們願意負擔，另有市民在網路發起「一人一信給小英」救喵星人行動。

今天下午，傳出這些貓咪被安樂死，網友忍不住在蔡英文總統臉書東京帕奧選手授旗發文下面留言，可看出難掩怒火。

由於蔡總統不僅愛貓也養貓，可說是貓奴，不少臉書照片都可以看到他和自己的愛貓合照，因此網友留言毫不留情面；有網友說，「走私的不用死，被走私的先處死，防檢局他媽的蒸蚌。總統不是每逢選舉必吸貓騙選票嗎？管一下好不好？」

也有人說，「若是不想留；乾脆就哪裡來，送回哪裡去⋯何況蔡，毛小孩掛在嘴邊的⋯」、「怎麼可以處以安樂⋯這讓人覺得她是說一套做一套⋯」、「造橋、鋪馬路甚至槍決殺人魔不知道有沒有這麼有效率」、「早已殺害完畢，效率之快世界第一」。

還有人留言，「太扯了吧！安樂死，牠們也是無辜動物餒！政府可以依法剝奪牠們生命？那動保法存在是幹嘛的？政府帶頭殺貓，還能相信政府對動物有保障嗎？」

「總統你也有養兩隻貓，最近海關查扣一群俄羅斯貓，礙於法規只能安樂死，是否能請總統特赦這些小貓....有罪的是犯罪者，而不是這些小生命」、「來不急了！就算來得及我想蔡總統也無關緊要吧」、「全部殺死了 她愛貓蛋機賣抱貓都是假的騙人的」。