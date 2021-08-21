《美麗島電子報》公布的民調顯示，台中市長盧秀燕信就任以來的整體施政表現滿意度為80.6％，甚至在2022年選戰的民調比拚中，也都大勝綠營的潛在人選蔡其昌和何欣純等人。至於綠營方面是否會找前台中市長林佳龍回鍋參選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言不可能，並指自己曾親自問過他，同時吳子嘉還透露，林佳龍有一定的機率會接任下一屆行政院長。

吳子嘉21日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，被網友問到，「如果副院長都戰不了盧市長，民進黨派誰可能打贏？回頭找林佳龍嗎？」對此他直言，「林佳龍不可能，林佳龍是下一屆行政院長，怎麼可能幹這個事情？」

吳子嘉指出，大家有沒有想過林佳龍有擔任下一屆行政院長的可能性？萬一桃園市長鄭文燦被黨內排斥的話，且如果林佳龍會參與選舉，《美麗島電子報》會不做他的民調嗎？「我是知道不可能嘛，我親口問他，他說不可能」。

同台的名嘴李正皓表示，「正國會為什麼殺蘇貞昌殺那麼兇？林佳龍哪個派系的？正國會少主」；一旁的民眾黨宜蘭縣黨部主任委員李偉華也提到，最近正國會和蘇貞昌在爭吵的，還有就是宜蘭高鐵站的問題。

此外，吳子嘉20日在政論節目《關鍵時刻》中分析，綠營爭取2022台中市長大位的潛在人選，如蔡其昌、何欣純和張廖萬堅等人，民調未有起色，是受到中央施正的拖累，同時他也認為，到選舉時情況應該會和現在不同。