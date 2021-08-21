受颱風外圍雲系影響，明東半部整天都有機會出現局部短暫陣雨，但主要降雨仍以午後熱對流為主。(氣象局提供)

中央氣象局指出，今天（21日）各地多雲到晴，午後局部地區對流發展旺盛，降起大雨。明天（22日）則受到「奧麥斯」颱風外圍雲系影響，東半部整天有陣雨發生機率。氣象預報公司「天氣風險WeatherRisk」提醒，儘管颱風環流對台灣影響不明顯，但盡量不要接近沿海地帶，有瘋狗浪出現機會，以測安全。

氣象局預報指出，受颱風外圍雲系影響，明東半部整天都有機會出現局部短暫陣雨，但主要降雨仍以午後熱對流為主；西半部天氣則維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，山區及近山區平地降雨機率高，午後各地山區仍有局部大雨發生的機率。

氣象局說明颱風路徑，奧麥斯未來將持續向北北西方向前進，通過琉球西方海面後將轉往日韓一帶移動，直接影響台灣的機率低。「天氣風險」則解釋，由於颱風距離台灣還有一段距離，加上本身環流小，對台灣天氣影響有限，僅北部、東半部有短暫陣雨的機會，整體天氣仍以是晴時多雲，午後山區雷雨的型態。

奧麥斯未來將持續向北北西方向前進，通過琉球西方海面後將轉往日韓一帶移動，直接影響台灣的機率低。（氣象局提供）

儘管天氣影響不顯著，北部、東半部，沿岸容易有長浪或湧浪出現，甚至有瘋狗浪出現機會，非必要盡量不要接近岸邊。氣象局也提醒，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

天氣風險說，受到颱風西側外圍輕微的沉降作用，明天會比較悶熱，氣象局估各地高溫約31-34度。下週天氣整體受到太平洋高壓逐漸西伸影響，各地天氣多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。