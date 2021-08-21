阿富汗塔利班組織重新掌權後，不時傳出對曾與美國合作的人展開報復與清算，對此塔利班高層回應，會展開調查，涉事的人務必要為此負責。此外，塔利班第二號人物、共同創辦人暨政治委員會負責人巴拉達，21日從南部據點堪達哈抵達喀布爾，商討建立新政府事宜。。

連日來不斷傳出塔利班成員報復清算反塔利班的阿富汗民眾以及為前政府工作的官員。為此，塔利班表示，明白民眾恐慌和不安，強調會調查，若有成員涉及這些暴行或違法行為，一定會究責。

至於首都喀布爾機場連日來的混亂情況，塔利班強調不是塔利班的責任，反而批評西方國家應有更好的撤僑計劃。

此外，塔利班二號人物巴拉達21日已抵達喀布爾，與其他領袖商討籌組新政府。塔利班高級幹部說，巴拉達將與「聖戰士領袖和政治人物會面，討論建立具包容性的新政府」。

巴拉達則在推特上寫道：「阿富汗伊斯蘭酋長國」願意與所有國家建立外交及貿易關係，尤其是美國。

上月底中國外長王毅在天津會晤來訪的巴拉達。王毅21日表示，阿富汗歷史已翻開新一頁，過去發生的事，歷史會給出公正結論。但有一點十分清楚，就是要把特定價值觀強加給其他民族和文明，難以成功，各方應尊重阿富汗的選擇。