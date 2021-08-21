美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，由於違反維吉尼亞大學（University of Virginia）的新冠肺炎（COVID-19）疫苗強制接種規定，該校已註銷238名學生的秋季入學學籍。

維吉尼亞大學發言人柯益（Brian Coy）表示，該校約有96.6%的學生已接種新冠肺炎疫苗、1.3%學生已獲准以宗教或醫療理由申請豁免接種規定、1%學生尚未接種；而遭註銷學籍的238名學生中，只有49人確實註冊秋季課程，代表剩下的189人可能本來就不準備於今年秋天返回校園。不過他也補充，18日註冊的學生仍有一週時間能進行補救，完成後可重新註冊。

根據維吉尼亞大學規定，任何在校園內生活、學習或工作的學生，都必須以完全接種疫苗的狀態迎接2021至2022學年。柯益指出，豁免強制接種規定者雖然不必接種疫苗，但被要求無論於室內或室外，只要身邊有其他人，就得強制配戴口罩，也必須每週接受一次病毒檢測，且未來此數字還可能繼續增加。

而未豁免強制接種規定者，已在5月20日至7月1日期間被「反覆提醒」，聯絡方式包括電子郵件、電話、簡訊，甚至直接通知父母等。柯益認為，極高的接種比例顯示學生們確實接收到學校的訊息，有望讓校園生活再度正常展開。

根據維吉尼亞大學網站，秋季新學期預計將有18066名大學生及9049名研究生到校上課，其中有67%為維吉尼亞州本地人。