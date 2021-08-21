第32屆金曲獎頒獎典禮在今（21日）晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，67歲「音樂教父」羅大佑榮獲特別貢獻獎，表彰他為華語樂壇長期的付出；黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊與告五人也將共同演繹他的經典作品，致敬這位大前輩；羅大佑本人現身頒獎典禮，全場嘉賓立刻起立為他鼓掌。

羅大佑出道近40年，獲封「音樂教父」，他以獨特搖滾、滄桑唱腔，唱紅無數經典歌曲，包括《鹿港小鎮》、《光陰的故事》、《戀曲1990》等，至今在華語樂壇擁大批粉絲，常透過音樂傳達對人文、土地及家鄉的情感，引起眾多樂迷共鳴。金曲特別貢獻獎評審委員會表示，羅大佑在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就一場中文流行音樂的大革命，羅大佑是位創作歌手，不但可以擁有詩人的靈魂，也能擁有思想家的高度和革命家氣質。

黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊與告五人演繹羅大佑的金曲向他致敬。（圖／台視提供）

羅大佑出身醫師世家，從小學鋼琴、吉他，展現極高的音樂天分，即便從中國醫藥學院（今中國醫藥大學）畢業、順利當上醫生，仍難忘音樂的美好，毅然決然放棄當醫生，鬧出家庭革命，但他堅持走自己的路，用音樂表達對社會的不滿及批判，在當時較保守的年代，可說是掀起音樂革命。不僅如此，羅大佑也擅長抒情曲風，寫出無數首情歌，道盡男女對愛情的糾結與心聲，也曾集結眾多華語歌手共同輪唱《明天會更好》打擊盜版，將收益全數捐給中華民國消費者文教基金會，這首歌富含勵志、希望，成為許多公益活動的主題曲，直到2021年的現在傳唱度仍高。