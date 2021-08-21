廣東首例海上涉黑案揭祕：百餘人欺壓漁民，壟斷海上交易20多年。圖為江洪碼頭。（澎湃新聞）

對於中國大陸陸地最南端雷州半島所在的廣東省湛江市而言，這個8月可說是「雙喜臨門」，一是月初在東京奧運會上，麻章區14歲的全紅嬋，贏得了女子10米跳台金牌；一個就是肆虐麻章區近鄰遂溪縣江洪鎮20多年的黑社會組織「海霸」、「漁霸」，終於伏法，一網打盡，廣東公安將此真實故事拍成紀錄片《南粵警視——剿滅「海霸」》將於22日晚間18：00在廣東衛視首播，以昭炯戒。

2017年，一個舉報電話打到湛江市公安局刑警支隊，舉報人實名舉報：一夥涉黑組織長期盤踞在遂溪江洪碼頭和江洪海鮮收購市場，頭目正是遂溪縣江洪鎮的某村幹部梁槐。

面對辦案民警訊問，梁槐拒不承認違法違紀，警方於是迅速前往案發地湛江市遂溪縣江洪鎮調查。

江洪鎮三面臨海，盛產優質海鮮，居民多以漁維生。辦案民警認真查閱當地20多年來卷宗，發現在這起投訴之前，已經有十幾起同樣內容的投訴，均指向同一個人——梁槐。

「海霸」一詞，最早出現在1999年1月16日一起對梁槐一夥人的投訴中，距今20多年了。警方重啟梁槐涉黑一案偵查異常艱難。審訊室裡梁槐以為警方沒有證據就不能拿他如何。但是他想不到的是，這一次他沒能走出審訊室。因為梁槐失蹤，他手下「馬仔」開始慌亂，有的離開當地，有的恐嚇相關當事人，警方進村調查，一提梁槐，村民紛紛迴避。

辦案員警周永紅取證突破口是70多歲被害村民余伯，他一家人受到迫害，投訴過又撤銷。中間經歷了什麼，沒人知道，周永紅一連拜訪余伯，聊了17天，終於打破余伯心防，道出受害經過。

辦案員警接著走訪了300多戶漁民，其中有60多名漁民指控梁槐團夥的海霸行為。一個盤踞當地近30年，壟斷海上交易，先後有100多人參與其中的團夥涉黑案，漸漸浮出水面。1996年，梁槐與外地黑惡勢力合作，並網羅家族成員和一幫社會閒散人員，以未經工商註冊登記的飛越公司為名號，盯上了江洪鎮的海產品螃蟹。

梁槐以開會的名義將海鮮收購商召集在一起，並讓自己的「馬仔」將會場團團圍住，震懾威脅所有的收購商，用武力讓他們屈服。迫於梁槐團夥的淫威，收購商只好將螃蟹低價賣給梁槐。

同時，梁槐還採用賒帳方式欺壓收購商和漁民。梁槐團夥先拿貨賣出後再把錢付給收購商和漁民，如果賣不掉，那麼收購商和漁民就拿不到錢。梁槐團夥使用暴力控制住江洪鎮得到螃蟹市場後，開始將同樣的手段複製運用到其他的海產品上，牢牢地把控著江洪鎮的海鮮，以低於市場價一半的價格強行收購漁民捕撈的海鮮，再高價賣出。

這讓靠出海捕魚為生的漁民苦不堪言，收購商更是損失慘重。通過非法手段壟斷海上交易，梁槐及其團夥獲取了巨額利潤，他名下僅其中一個帳戶，從2005年到2014年的非法收益就高達2000多萬元。在獵取了巨大的利益後，他開始在江洪一帶橫行霸道。

梁槐喜好女色，常常猥褻和調戲當地有姿色婦女，令江洪鎮女性十分惶恐。對投訴和上訪居民，梁槐並不直接對付當事人，而是脅迫其家人讓當事人撤銷投訴和上訪。

梁槐的名字成了當地居民心中的魔鬼，群眾敢怒卻不敢言，以至於多年無人敢於揭發。

通過近半年的深入摸排走訪、蒐集相關證據，2018年1月11日，湛江市公安機關對梁槐犯罪團夥組織、領導、參加黑社會性質組織行為立案偵查。隨後，湛江市公安機關偵破梁槐團夥各類刑事案件38宗，涉及組織、領導、參加黑社會性質組織，強迫交易、強姦、職務侵占等22種罪名。

2019年4月14日，湛江市中級人民法院對該案做出終審裁定，判處梁槐有期徒刑25年，並處罰金205萬元，沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。如今的江洪鎮又恢復了昔日的寧靜，隨著滿載的漁船歸來，漁民們的臉上洋溢出幸福的笑容。8月的湛江晴空萬里，江洪鎮的漁民們迎來了又一個開海的日子。