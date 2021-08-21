海巡署高雄查緝隊近在安平外海查獲一艘走私漁船，並在船上發現一批貓咪，雖然各界希望營救這些貓咪，但農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理21日下午表示，已經依法將這154隻貓咪安樂死。對此，台北市長柯文哲直言，不能善待動物，就不算是進步的國家，他更認為，愛貓的總統蔡英文應該對此非常有感，並呼籲嚴查動物走私行為，阻止悲劇再現。

柯文哲21日晚間在臉書上表示，「不能善待動物，不算是進步的國家」，今天是國際流浪動物日，但昨天查緝到的154隻走私貓咪，卻在今天下午被安樂死，「全數銷毀」。這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。

柯文哲指出，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口，自己雖不是動物保護人士，但也珍惜每一個生命，「我相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感」，他也呼籲嚴查動物走私的行為，要阻止這種悲劇再發生。

柯文哲認為，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命，這不是倡議或請求，而是「應該要」、而且「絕對要」這麼做。

網友們也留言回應柯文哲，「走私動物的人，真的太惡劣了」、「是否該先檢討為何會有走私行為？生命都是該被尊重的，我們國土內的每一個生命也是」、「雖然我不是愛貓人士，但這樣做真的不是最好的方法」。