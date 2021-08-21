南鐵最後一戶黃家門窗已鐵皮焊封，挖土機開始拆除作業。(程炳璋攝)

20日凌晨，當黃家被警方與怪手包圍時，多次為南鐵槓上台南市府的林飛帆在臉書PO文「翻譯」拜登挺台訪談。(圖／林飛帆臉書)

南鐵東移最後一戶黃春香家，在經歷9年抗爭後，昨(20日)清晨不敵優勢警力，慘遭強拆，曾為南鐵槓上民進黨的現任副秘書長林飛帆當時卻在臉書PO文「翻譯」美國總統拜登的訪談，遭網友酸「9萬真的很香」。

20日凌晨，台南市府派出300名警力包圍南鐵最後一戶抗爭戶黃春香家，並於早上6點進行強制拆除，雖然黃春香與其友人及聲援者手牽手抵抗，但不敵優勢警力，遭警方硬拖離現場，隨即怪手進駐拆除房屋。

有網友挖出林飛帆2017年臉書貼文，直呼有夠諷刺。(圖／林飛帆臉書)

過往多次因南鐵東移與台南市府槓上的林飛帆，卻在這次拆遷中沉默不語，當黃春香家被警方、怪手包圍時，林飛帆卻是在臉書上「翻譯」拜登不會放棄台灣的訪談，遭網友留言酸「曾經反對強拆的你，現在台南發生一模一樣的事情，因為你領9萬，所以直接閉嘴，錢真的很好用」、「9萬真的香」、「拿9萬就投降了」、「南鐵最後一戶被強拆了，怎麼沒出來表態一下？還是領黨的薪水連理想也沒了喔？」

還有人挖出林飛帆2017年PO文為前瞻計畫痛罵民進黨荒唐至極，當時林飛帆批評，每次碰到民進黨執政下的土地徵收爭議，都會有人護航「對民進黨寬厚點」、「不要扯後腿」，他相信不論3年或7年後，民進黨出現執政危機，還是有人會繼續喊捍衛本土政權，忘記是怎麼垮台的，接著怪小黨扯後腿，年輕人不懂珍惜，「你們就繼續墮落吧」。

但隨著2019年7月林飛帆接任民進黨副秘書長職位後，過往的抗議與質疑就此煙消雲散，對南鐵案也僅在去年10月「柔性抗議」，要黃偉哲盡力緩解與市民對立。