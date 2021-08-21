將為154隻走私貓做普渡 他不捨淚喊：牠們做錯了什麼？

海巡署破獲不法走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今依法將154隻走私貓人道安樂死，做法引發外界質疑；有多年救援動物經驗的浪愛傳遞協會理事長邵柏虎對此回應相當難過，明天協會將會出面為貓咪做普渡儀式，「希望孩子們都能上彩虹橋」，也說應該加重走私任何動物的罪責，貓咪們做錯了什麼要被撲殺？牠們並沒有錯」。

邵柏虎在臉書發文表示，雖然傳染病防治法有規定，但現在台灣在相關篩檢方面，已經可以很精準，但如今這結果讓愛護動物的朋友們都很難過，未來將會探討相關流程與細節，是否有更完善人道的方式對待，以及加重走私任何動物的罪責；他說明天協會幫忙154隻貓咪們進行普渡儀式，「希望孩子們都能上彩虹橋，不再需要面臨苦痛」。

邵柏虎說「真正該銷毀的，應該是那些非法走失，殘害這些無辜生命的人，貓咪們做錯了什麼要被撲殺？牠們並沒有錯」。（翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎說「真正該銷毀的，應該是那些非法走失，殘害這些無辜生命的人，貓咪們做錯了什麼要被撲殺？牠們並沒有錯」；他說不論走私何種物種的動物，政府都應該對走私動物都該一視同仁，更該從源頭加重走私犯的罪責。

海巡署近日查獲業者走私62籠154隻名種貓咪遭押回高雄港，包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛等，市價高達1000萬元，但依動物傳染病防治條例等相關法規，未經檢疫動、植物須銷毀，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬今天說，走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則可能危害國內動物安全。