根據美麗島電子報20日公布的8月台中市民調顯示，台中市長盧秀燕獲得81.8%民眾信任，80.6%的市民滿意她的施政表現，也有91.1%民眾對台中市府防疫表現表示滿意。媒體人吳子嘉表示，從盧秀燕的民調來看，民進黨中央執政太爛了，若不再改善，民進黨2022年地方選舉恐會大敗。

美麗島電子報董事長吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨政府中央在議題上的處理太慘了，比如行政院長蘇貞昌的五倍券搞得太爛，衛福部長陳時中則每天在呼嚨、胡說八道。面對記者問的問題，說他不知道；問到高端的保護力多少？他也不知道，有這種天才。

吳子嘉表示，從台中市長盧秀燕民調，告訴大家一件事情，中央執政太爛了，在這一個背景下，民進黨如果再不改善，2022年地方選舉，民進黨會大敗，這個趨勢已經看出來了，而這個情況可能不會有什麼大的改變。如果民進黨沒有辦法從這些地方上的民調，一一找出缺點，然後去做改善，2022恐會大敗。

吳子嘉指出，盧秀燕在2019年8月分的時候，民調呈現死亡交叉，她的不滿意度44.9％、滿意度43.5％。但到了2021年的時候，滿意度高達80.6％，是全國最高，她從死亡交叉到如今的絕對優勢，當然不是盧秀燕一個人的功勞。