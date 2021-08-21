台中捷運綠線接二連三的發生故障，引起台中市議會藍綠議員同表譴責！綠營痛批「金玉其外、敗絮其中」，真是「太丟臉了」；藍營議員則說，中捷員工比交通局還多，難道疫情減少班次員工心還在休假，嚴重打擊民眾對中捷及盧團隊的信心，中捷應痛定思痛全面總體檢，不要每次發生問題再來找理由。

捷運綠線去年11月16日啟動試營運，11月21日就發生一列電聯車罕見「半永久聯結器軸心斷裂」，18列車全面停駛檢修暫停試營運。今年3月25日恢復試營運，4月25日正式通車。未料，21日上午7點49分，一班開往高鐵台中站列車，在高鐵台中站第二月台發生煞車系統故障。

中捷公司指出，大慶至高鐵站間包括九張犁、九德、烏日到高鐵台中站，改為公車免費接駁，故障列車先派另1部車拖離現場至高鐵「尾軌」，歷經1小時45分故障全面排除，恢復全線正常運轉，影響大慶到高鐵台中站約乘客600多人，列車發生故障前旅客均已下車。

綠營市議員痛批，中捷丟台中人的臉！中捷發生諸多問題，應在疫情減班時能好好整頓、總體檢，沒想到卻是跟著放假；疫情後大家要搭中捷逐漸恢復生活時就又「凸槌」，現在搭乘中捷人潮已下降，民眾對中捷信心不足，這次無疑是雪上加霜，根本是「金玉其外、敗絮其中」。

國民黨市議員認為，中捷應盡速查明故障原因，清楚對外公告，才能讓民眾安心搭乘；列車每天回機廠是否有維護與檢測，中捷車體在日本組裝駐在中捷的日本機師是否還在？短短一條中捷綠線就狀況百出，令人對中捷真的一點信心都沒沒有，很想問中捷高層「你們真的有用心嗎」？