營造工程物價狂飆！根據最新主計總處統計，營造工程物價指數近年來持續上漲，去年9月突破110.27後更加速狂飆，至今年7月已達123.98的新高，年增13.69％，創下2008年10月以來最大增幅，成長情形讓人憂心。建築業大老紛紛向政府喊話，希望政府伸出援手，協助引進移工，找到減緩營造原物料漲幅解方，減少衝擊。

隨著疫情趨緩，各地看屋的人流逐漸湧現，建築業者對此是憂喜參半，巿場人士指出，營造成本飆漲得太嚴重，估計已造成約3成建商展延推案，因為，建商也會害怕房子賣了卻蓋不起來。他直言，面對營造廠報價，會讓人不禁懷疑是遇上了土匪！

根據業者分析，近兩年原物料都漲，例如連續壁施工費100cm (MHL-MASAGO工法)每平方公尺報價已漲了近9成， 幾乎是翻倍漲，鋼骨工程 SM570 每噸成本也漲了近50％，預拌混凝土1500PSI和6000PSI的每立方公尺成本也都漲了近6﹑7成。

亞昕董事長姚連地表示，開發商不外乎就是一個加工業，土地、水泥等原物料如同麵粉，是生產製造材料，如今不僅是工資漲，鋼筋、銅和鋁等營造相關原物料同步上揚，由於目前移工進不來，台灣少子化，年輕人不願做辛苦的營造工，以致營造工資漲得十分恐怖。從獲利率來看，房地產幾乎已是一個艱困行業。

姚連地指出，從財報可知，建商獲利在12％至15％，但建案從購地、請照到完工入帳，幾乎都要4到5年，若分散到各年度的利潤，真的是「毛三到四」的產業。「我們不好賺，政府卻誤會是開發商把房價炒高，其實是地價和原料大漲」。政府應該在原料控管上面幫個忙，要控制房價，應先協助解決營造業工資、土地及原料大漲難題。

大陸建設董事長張良吉也說，目前營造成本漲太凶，但建商多不敢將成本反映在房價上，所以不少中南部業者停工，除觀望移工引進速度外，也要看工業廠房需求會否下降並釋出工人。不過，張良吉直言，目前可以引進移工的越南、泰國、菲律賓、印尼等國家疫情都蠻嚴重，短時間要大量引進的機會不大。

主計總處官員不諱言，全球原物料價格攀升，台灣也難置身其外，政府已注意到這個問題，並協調中鋼等緩漲價格。