金曲32頒獎典禮今(21日)晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，評審團獎由出道31年的萬芳及團隊以《給你們》專輯拿下，毫無準備的萬芳在台上忍不住飆髒話，真性情的表現讓現場來賓全都笑翻。桃園市長鄭文燦也發文向「國中同學」道賀，還意外透露了萬芳的年齡。

鄭文燦在臉書發文恭喜萬芳拿下評審團獎，也提到了過去的回憶，「萬芳從小就才華洋溢，國中時還是國樂班的才女，我記得，她從學生時期就展現過人的音樂才華，讓大家感受非凡」，認為萬芳得獎是實至名歸，「這項獎項得來不易，必須經過2/3評審通過，是非常專業又具代表性的獎項。」

鄭文燦也在文中強調，他和萬芳他同年同月同日生，同樣是1967年7月6日，意外曝光了萬芳今年已經54歲，保養得宜的歌后完全看不出已經年過半百，貼文一出讓網友全都驚呆，立刻引來超過1.3萬按讚，不少網友都驚呼，「竟然是國中同學！」、「奇緣此生，像這樣同年同月同日生的同學友情，也是一個新不了情」。

也有許多網友笑虧鄭文燦，「同年？？歲月真的不公平XD」、「不口以暴雷淑女的年齡（誤」、「誤以為燦哥是萬芳的高中老師」、「萬芳可能會哭！年齡是女人的秘密！」、「你老實說，有沒有追過她」、「你確定是童鞋？不是老師！」、「不要把人家的年紀說出來XD」、「怎麼你看起來像萬芳的爸爸」，意外掀起熱議。