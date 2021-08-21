全球晶片荒讓許多國家意識到半導體產業的重要性，美國、大陸、歐盟等國家紛紛投入鉅資，提振自身半導體產業，然而美國計畫投入龐大的資金，扶植國內晶片製造來抵禦大陸，卻引來日本擔憂未來該國半導體產業恐再無立足之地。

《路透社》報導，日本經濟產業省表示，在歷經了3個「失落的10年後」，日本半導體產業從原本高達全球一半的市佔衰退至僅十分之一，不僅未能在技術上保持領先地位，客戶也轉投開價更便宜的競爭者。

隨著美國、大陸在貿易戰和國安問題的推動下，紛紛挹注大量資金，加強廣泛應用的半導體晶片產業，而在此情形之下，日本擔憂該國的半導體產業恐將被擠壓至無立足之地；根據日本產業經濟省先前文件顯示，2030年日本晶片市佔可能將會歸零。

儘管目前日本在半導體設備和原料供應仍處於領先地位，但日本擔心，美國透過資金吸引台積電等亞洲晶圓代工巨頭前去設廠，可能將促使擁有領先技術的領域出走，日本經濟產業省資訊科技業部門主管西川和美（Kazumi Nishikawa）表示，企業還是有可能會來日本設廠出口，但作為供應商，離客戶越近，交流當然就更容易。

西川和美擔心晶圓製造商信越化學、光刻膠供應商JSR、設備製造商Screen Holdings，以及東京威力科創等公司都有可能會出走，她補充，「雖然這種轉變不會很快到來，但從長遠來看，是可能會發生的」。

這些公司接受路透社採訪，被問及此事時，均表示目前沒有計畫將產線轉移至美國。

為了在這場科技競逐不落於人後，日本制定一項戰略，以保日本有足夠的晶片，以推動含人工智慧、5G技術和自駕等有益經濟成長的技術，目標是讓日本成為亞洲資料中心，藉此吸引晶片製造商前來設廠。

然而，在投資規模上卻是遠不如其他國家，日本政府截至目前，已撥款45億美元以支持科技供應鏈，而美國則砸1900億美元的鉅資，其中540億美元用於半導體產業支出；而歐盟則斥資1590億美元。

日本電子情報技術產業協會（JEITA）表示，以目前推動的力道而言，對日本半導體產業的激勵十分有限，希望政府能給予和全球其他地方同等的激勵措施。