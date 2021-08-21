第32屆金曲獎最佳女歌手入圍者各個實力堅強，而最湊巧的是6位入圍者都沒有拿過這項大獎，因此今年入圍者當中誰能先達成金曲歌后成就，令外界非常期待結果；在堪稱死亡之組的女歌手對決中，田馥甄奪下歌后寶座，更難掩興奮情緒，自曝上台領獎一段路腿軟，不忘感謝家人、S.H.E另外兩位姊妹、好朋友們和願意聆聽她音樂的粉絲一直以來的支持。

田馥甄從好友青峰手上接下最佳女歌手獎的獎座，能看到她臉上興奮又難以相信的神色，一開始就先自嘲明明是個喜歡登山又爬百嶽的人，從座位走到台上這段路卻軟腿；她說到麥克風就像是她的樹洞，讓她把無人知曉的心事唱進歌裡，且想要在這個不容易的時代，祝福每一個人都能找到自己的樹洞。

田馥甄在台上不忘感謝家人，還有情如親生姊妹的「S.H.E」Selina和Ella，以及陪著她完成專輯的製作人和工作團隊，也特別致謝前公司華研音樂；她也難掩興奮的情緒，說自己一直是個喜歡唱歌的女孩，從小時候在浴室唱歌唱到被媽媽喊「甄啊洗好了沒」，到現在成為S.H.E一員，再到現在能獲得金曲歌后。

金曲32最佳女歌手田馥甄。(圖/ 取自中時資料庫，何樂音樂提供)

台灣女子天團「S.H.E」的田馥甄，單飛出專輯後，就成為歌迷心中的文青女神，歌曲傳唱度高之外，也入圍多次金曲獎音樂實力獲肯定；本屆她的專輯《無人知曉》入圍7項大獎，其中睽違9年再度挑戰最佳女歌手頭銜，更被此次評審團主席鍾成虎大讚「表現突出」，因此被認為是得獎大熱門。

第32屆金曲獎頒獎典禮原定6月26日舉行，當時全台疫情嚴峻宣布延期，所幸最終決定在8月21日舉辦，地點在台北流行音樂中心，將以線上加實體的方式，雖不開放一般觀眾，但典禮表演陣容和頒獎嘉賓仍星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。