第32屆金曲獎即將進入尾聲，稍早金曲歌王頭銜花落誰家也終於出爐，由饒舌歌手「蛋堡」杜振熙擊敗林俊傑、吳青峰、韋禮安、李泉與好友瘦子，從死亡之組脫穎而出拿下歌王寶座，瘦子與青峰更是為他開心，大力鼓掌向他道賀。

蛋堡以專輯《家常音樂》成為新科金曲歌王，他在台上難掩喜悅，特地以搞笑慢動作外加一個轉身拿起桌上的獎座，感謝爸媽、老婆與兒女對他的支持，「我要謝謝幫助過我的人、支持過我的人，還有樂見我好的人，你們一定知道我在說你，也謝謝我自己。」

蛋堡還提到要把這座獎獻給家人，還有竹幫與顏社的兄弟，獻給台灣嘻哈，也獻給在天上的寶哥，他更當場炫一段RAP：「這是蛋堡也叫軟嘴唇，親一個就要傳緋聞，本名叫做杜振熙，AKA任性的人，謝謝」。

第32屆金曲獎今(21日)於台北流行音樂舉行，這也是台灣新冠肺炎疫情趨緩以來的第一個大型頒獎典禮，更為了因應防疫措施，首度以「實體+線上」且不開放觀眾入場方式呈現。紅毯部分找來瑪麗搭檔「鼓鼓」呂思緯主持，頒獎典禮則是由主持小天后Lulu黃路梓茵獨挑大樑，這也是她個人生涯中第二度接下金曲主持棒。