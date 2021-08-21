前行政院發言人丁怡銘去年11月指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用萊牛，被民眾檢舉涉及違反《食品安全衛生管理法》，檢方證實皇家傳承使用的美國牛肉，在飼養過程使用含萊劑的飼料，日前丁怡銘獲得不起訴。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，當事人丁怡銘釋出這個消息給記者報導的機率是最高的，他這樣做大概想要洗白。

藥師林士峰21日在臉書貼文表示，丁怡銘不起訴書曝光，護航者到皇家傳承牛肉麵店出征。但是不起訴書只會放在「刑案資料查註紀錄」，沒辦法自己上網查詢。刑事訴訟法第二百五十五條：「檢察官依前三條規定或因其他法定理由為不起訴之處分者，應制作處分書敘述不起訴之理由。不起訴處分書，應以正本送達於告訴人、告發人、被告及辯護人。前項送達，自書記官接受處分書原本之日起，不得逾五日。」

藥師林士峰認為，當事人丁怡銘釋出消息給記者報導的機率是最高的，目的大概只是想要洗白，當初自己黯然下台的主因「造謠打擊百姓開的店家」。檢察官幫丁怡銘洗白，丁怡銘如果沒有錯，他當初為何要道歉並辭職？

藥師林士峰指出，我們一般老百姓誰在意飼料裡有萊劑？我們是吃肉又不是吃飼料，大家在意的當然還是牛肉裡是否有殘留萊劑。國家標準的檢驗都不如檢察官說牛吃過萊劑的飼料=萊牛？照這個邏輯，即使高麗菜不殘留農藥，也要當成農藥高麗菜嗎？