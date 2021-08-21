各行各業都有各自壓力要去承受，一位在高科技業工作的男網友表示，目前在公司年資一年，年薪60萬，但最近工作壓力越來越大，讓他感到失去熱忱，每天上班就在等下班，心態一天比一天還要消極。仔細想想，當初入職時根本沒有初衷，只是想賺錢而已。

原PO在Dcard上表示，自己是南部尚是高科技業的品保工程師，工作一年，年薪約60萬。現年29歲的他列出3個令他受不了的原因，其一就是工作性質單調，對於工作越來越沒有熱忱，每天上班就開始等待下班，工作心態越下消極，從主動接手任務變成不想接手，將責任都卸給別人。

一年下來，兩位前輩接連離職，工作壓力大到讓原PO快不能分擔，然而，部門卻沒有要補人的打算，因此他必須扛下3人份的業務。有人說「當自己快受不了想離職時，可以試著回想初衷」，但原PO坦言，當初入職時他根本沒有初衷，只是為了賺錢，實際上工作收入也沒有很多。

綜合這些考量，原PO不清楚該不該離職，希望網友提供他建議，「我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。對此，網友紛紛紛想看法，「騎驢找馬啊！換工作是升薪水最快的路徑」、「第1個原因就感覺很嚴重，每天睜開眼睛想到上班就不開心、沒有熱忱，那就不要待了，一直這樣下去會生病的。初衷？那只是個騙自己的藉口」、「如果找不到當初入職的理由，薪資可能就是當初的初衷。就問問自己能不能再提升到更高薪資的位置，如果有，就可以果斷離開」。