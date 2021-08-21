海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，被判定為走私動物後，諷刺的是，今天「國際流浪動物日」，也是154隻安樂死斷魂日，由於這些貓恐被安樂死消息曝光後，有市民在網路發起「一人一信給小英」救喵星人行動；安樂死消息傳出，一向愛貓的蔡英文總統臉書被灌爆，蔡英文總統深夜在臉書表示，對於今天在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，真的讓人非常難過。

蔡英文21日晚間在臉書表示，真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受。她指出，因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命。我要對走私者表達最嚴厲的譴責，你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。

她表示，不過，也希望大家能了解，為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。

蔡英文最後強調，我知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然我們必須檢討與精進這樣的制度。我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。