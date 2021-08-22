《頭條開講》

因美國撤軍，導致塔利班接掌阿富汗政權；塔利班發言人表示，中國大陸可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國大陸作出貢獻。阿富汗淪亡前有一幕，就是有大陸駐阿富汗工程師稱美軍天天來蹭飯；針對美軍開坦克車到陸資工地蹭飯，前民進黨立委郭正亮對此表示，那是負責維安；誰能夠用最快的速度把阿富汗基礎工程弄回來，當然就是中國大陸的團隊。

郭正亮20日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，美國之前打跑塔利班後，阿富汗就不斷在戰爭之中，所以很多既有的基礎工程都被破壞，那誰能夠用最快的速度，保持一定的品質，把它回復，當然就是中國大陸的團隊。因為美國投入阿富汗的各種標案，幾乎都是美國商人得標，可是他們會轉包出去，美國人可能不願意去阿富汗工作，因為風險高，所以就會找外包的對象，很多都是中國大陸的商人。

郭正亮接著表示，阿富汗有全世界第三大銅礦，只是看要不要進一步開採。美國因為是既有阿富汗政府軍背後的力量，所以它也要負責一定的維安，而這個問題也是中國大陸苦惱的問題。

郭正亮指出，塔利班若能順利跟北方聯盟組一個聯合政府，這個內戰才算正式結束，塔利班才能真正提供維安，不然中國大陸的公司怎麼敢進來。