鐵道局中工處工務段長呂世傑（藍衣者）到場說明，卻讓聲援學生情緒越激動。（程炳璋攝）

鐵道局中工處工務段長呂世傑在10名警力保護下跑離現場。（程炳璋攝）

台南市警局長方仰寧有封附的群眾處理經驗，到場指揮驅離工作。（程炳璋攝）

聲援學生被上束帶抬離牆下，仍在馬路上靜坐，遭警包圍。（程炳璋攝）

南鐵最後釘子戶抗爭案無法落幕，台南市警方21日上午誤判情勢撤崗，黃家傍晚再度聚集20名聲援學生，疊被欲攀過鐵絲網牆，大喊停工，鐵道局工務段長呂世傑到場反令群情激憤，最後落荒而逃，驚動台南市警局長方仰寧到場指揮，強勢將群眾綁束帶驅離鐵皮牆。

南鐵案最後釘子戶黃春香家20日遭鐵道局中工處強勢接管，聲援學生當晚散去，警方駐守33小時，現場未再見抗拆者，21日上午決定撤除鐵拒馬，撤離保安警力。

不料黃春香與聲援學生21日晚間再回黃家，舉辦晚會，卻不滿挖土機具持續拆屋，疊棉被攀上鐵絲網牆，強逼現場停工。

警方出面斡旋，學生要求中工處出面說明，中工處高層認為不能受威脅，下令持續施工，警方請工務段長呂世傑到場說明，聲援群眾反而情緒高昂，不讓他離去，現場警力僅10人，呂世傑只能快跑而逃，聲援群眾轉而佔據牆下靜坐。

方仰寧聽聞現場失控，晚間到場指揮，警力增援至100多人，展開強勢驅離，聲援者席地而臥，口唱「南無觀世音菩薩」佛經。

警方3度舉牌，晚間10時22分將靜坐聲援者綁上束帶，抬離牆下，群眾仍在馬路上靜坐，不願離去，警方只能將他們團團包圍，兩方僵持至22日晚間零時仍未結束。