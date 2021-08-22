奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享8/23～8/29星座運勢，天秤座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

下周牡羊朋友將感到自在、無拘無束，過往束縛著你的事情都在下周明朗許多，手邊的事情也不易受到阻礙，對於自己的目標也更加明確。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友的生活中將充滿強勁的行動力，這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，要多加把握喔！

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，這難得的平靜讓一向忙碌的你終於可以緩下來，好好喘口氣了。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友開始呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此產生休息的念頭，整體狀況停擺。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友顯得小心許多，因為自己尚未準備好，面對許多事情都放不開自己，無法直接面對問題，也因為過度的保護自我，而讓發展受到許多限制。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女座的朋友要注意自己的情緒反應，很容易展現情緒化的態度，面對一直以來堅持的事情，會有些許無力感。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤座朋友顯得非常平穩，過去感到煩躁的事情或工作，都漸漸緩和下來，讓自己遠離厭煩的感覺。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友，對於目前的環境將感到非常不滿，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己陷入困境。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手的朋友將感受到充分的穩定、安逸，過去的紛擾、疲憊都趨近平靜，內心感受也踏實許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯座朋友的自信提升許多，面對周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友要稍微當心了，生活將會有些不平靜，因為過去努力方向錯誤，導致原有的寧靜被破壞，需要花時間才能妥善處理。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友面對人事物的熱情會消退許多，稍稍產生些許孤寂感。下周部分問題的產生，也讓自己感到十分無力。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】