台股從近期反彈高點連續下跌九個交易日，直接摜破季線及半年線才反彈，即使半年報超級好，此時須先做好防守準備，基本上本業獲利及毛利率持續上升者，依然是未來反彈首選，包括航運、鋼鐵、車電、半導體晶圓代工等。(圖/先探週刊)

美國政府宣布從阿富汗撤軍，同時通過一．二兆美元基礎建設，把火力逐漸集中在印太以及國內經濟。而基礎建設預算通過，也刺激景氣循環股在內的價值股。所以包括鋼鐵、運輸等股價表現都很強。在油價回檔後，國際原物料價格近四個月大多維持箱型整理，未再創新高，如此通膨壓力就不會太大，先前聯準會官員陸續出來說通膨惡化問題，是否收縮資金，就看開會決定了。八月底傑克森全球金融大會美國代表所言內容是一大參考點。不過今年以來美國經濟數據既然已經上來，非常寬鬆的資金環境可能逐步退場，這也是正常的事。

外資、大戶離市還是當沖惹禍

所幸美國十年期公債利率降至一．三％以下，市場還是充斥資金，若是聯準會有收縮資金動作，或許會引來一段回檔，畢竟美股今年表現非常好，四大指數累計漲幅最低的那指都超過十三％，其他三大指數都上漲超過十五％，漲多拉回屬正常，短線只要道瓊及標普守在月線之上就屬強勢。電子股及汽車股都面臨當前晶片短缺，費半指數走勢較弱勢，但是與科技潮流及ＡＩ有關的輝達姿態還是很高，費半指數以三二○○點為強弱關卡。科技股主要指標尖牙五股，谷歌及微軟一直很強，蘋果亦同。

目前美股是屢創新高後拉回的高姿態；歐洲以德、法股今年累計表現不輸美股，法股甚至上漲超過二三％，但是東南亞包括中港、菲律賓、泰國、馬來西亞以及拉丁美洲的巴西股市表現都不好，不是漲幅低於五％就是下跌，大多跌至年線至季線之間，韓股漲幅已縮減至十％以內。現階段資金似乎撤離亞洲、轉進歐美股市。另外油價不宜再跌，否則將暗示經濟回溫出問題。

八月以來美股四大指數中費半最弱，月線以目前而言是收黑（七月底收盤三三五六點），間接也影響到台股（美股表現較佳姿態較高的是零售、銀行、鋼鐵、汽車及相關族群）。外資去年賣超台股五三九四億元，今年至七月底賣超五一八八億元，八月至十八日止賣超五二億元，相較於韓股，外資對台股賣超壓力是降低一些。但是台灣表現卻是每況愈下，在連續九個交易日下跌，且跌破季線及半年線並創六月初以來新低點後，終於在十八日出現留下引線的收紅。累計這波從高點一七六二四點下跌至周三低點一六四一八點，已下跌一二二五點或六．四九％，在下跌已經超過一千點下，本就應該有反彈出現，尤其長下引線出現是較有利反彈，不過前提是先要指數三天之內不再有新低點出現；下降中的五日線站穩，才有利持續彈升向月線反攻。畢竟現階段日周月ＫＤ值全部的交叉向下，需要時間整理。而融資從高點二九九九億元降至二六九三億元，累計減少三○六億元，看來有必要持續減肥。

貨櫃三雄何時築底？

若以五月中旬疫情發生的大盤急殺兩次低點一五一六五點及一五三五二點，與年線乖離做比較，分別是八．八％及九．七％，當初純粹是意外性利空打下兩次低點，所以反彈快速，且同時低點當天都留下長上影線，這次大盤已經跌到與年線乖離只剩六．五％，理論上應該要反彈。而以加權指數從去年底一四七三二點，到今年七月中旬波段高檔一八○三四點，累計上漲三三○二點，以拉回○．三八二以及○．五兩幅度測量滿足位置各為一六七三三點與一六三八三點，前者已被跌破，後者回檔一半所在可視為低檔參考區域，惟最好是留長下引線才利反攻，這點已出現！

短線強勢的鋼鐵股、汽車電子相關股以及跌深的航運股，都出現一次下跌或補跌；高價股矽力ＫＹ、信驊、祥碩以及譜瑞ＫＹ也補跌，聯發科跌破九百元，台積電破五八○元、鴻海破一一○元，以上這些權值股加上防守型的台泥、亞泥及遠東新也走跌，只剩台塑四寶加上金融股（除元大金及開發金）相對較穩，一旦這些持穩股補跌，可視為到底訊號之一。當然若是加速趕底，最好融資單日連續大減超過五○億元幾個交易日，那麼就有利長彈。

上市櫃第二季財報稅後盈餘首次突破兆元大關，達一．○一兆元，年增八○．二五％、季增二．五四％；上市櫃上半年稅後盈餘高達一．九六兆元，較去年同期成長一一一％，雙創歷年同期新高，而台股第二季每股盈餘創新高達一二八家，僅次於一五年第三季一六○家，與一四年第三季同列史上次高，世界、聯電、聯發科及貨櫃三雄等表現最優，半導體及航運為最大功臣，看看上半年ＥＰＳ共計四○家創高，獲利王依舊以台積電居首，稅後盈餘高達二七四○．四九億元，ＥＰＳ十．五七元；而長榮與陽明破天荒擠下鴻海，以七八．四一億元與五九○．五二億元分別高居第二、三名，後續為鴻海、聯發科、南亞、台塑、萬海、群創、台塑化等。其中當然以航運股過去一度賠錢，現在卻能獲暴利最為奇葩。突發的疫情使得歐美各國都塞港，進而缺船缺櫃。使得三家貨櫃股上半年業績強勢突圍，合計一七○八．八億元，進入下半年如今已屆八月底，轉眼將進入第四季，但運價未跌，所以法人預估下半年獲利將維持高檔。

據了解，長榮今年船隊新增三三艘新船、投資新船的手筆更是同業之最，未來船隊運力將大增四八％，且配有脫硫塔的船舶比例相當高，到六月為止比例為六五％，未來可望透過這些年輕的新船隊優化管理成本。而現在看來第四季營運強勁，外資上修長榮獲利，預估今年ＥＰＳ有望賺逾三八元，也同步上修其他貨櫃二雄的獲利預期。

而ＳＣＦＩ運價指數已連十四周上揚，而赫伯羅特先前提出塞港、直到明年農曆年前可能都無法緩解，預期運價將持續居高或攀升。就是因為貨櫃三雄獲利太好，並非常態，就像面板股一樣，今年預估ＥＰＳ有機會挑戰五至六元，現在ＰＥ不到五倍，市場一聽大尺寸面板小跌，早就紛紛賣出；相對地，貨運三雄若今年ＥＰＳ落在三五至四○元之間，股價落在一五○至二百元間也是很正常。

當初高喊「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」的台驊投控董事長顏益財，如今也改口說私募閉鎖期後會找適當價位處理。運價持續漲、股價下跌、大戶說逢高會處理…等多空理由都好，客觀來說貨櫃三雄股價除了萬海外，都一度回檔五成左右，當初是靠當沖拉升股價，如今降溫回檔，若以量縮至天量五分之一至四分之一之間，例如長榮天量是一○一．六萬張，目前量能降至五分之一約二十萬張以下，其實應該具有築底機會（當然降至十分之一約十萬張以下更好），量縮不跌就可築底反彈了。陽明約降至八至十二萬張以下。此外就是等待周ＫＤ值交叉低檔向上。

至少高獲利且占權值股航運三雄反彈，那麼台股就有機會反攻。

鋼鐵汽車電子股補跌 將是買點

再來就是鋼鐵股，這次全球包括美國的鈕可、美國鋼鐵以及日本新日鐵、JFE以及中國的重慶、鞍鋼、首鋼、寶鋼等國際大廠，股價不是創新高就是回到今年高檔附近。鋼鐵受美國基礎建設需求推升，北美鋼價指數今年已上漲超過八○％，在中國減少出口退稅、俄羅斯對於出口增稅，美國降低歐洲輸美關稅來看，國際鋼品的確向美國流進，又印度也提出一．五兆美元基礎建設，對於建材如ＰＶＣ、鋼鐵需求只會多不會少。中國股市歷經政策上整治大殺戮，補教、科技、白酒等類股無一不大跌，但是鋼鐵股反向來到高點或創新高。在上證指數今年小跌、深圳小漲下，能有此表現凸顯鋼鐵族群強勢。美國也是鈕可領先創高，所以說台灣的鋼鐵股近期補跌，或是好買點。

《先探投資週刊2157期》

看看中鋼現在每天開門就賺三億元（七月自結獲利獲利九○．八五億元），與第二季賺一五七．一億元、第一季賺九．二六億元，單單七月一個月獲利就抵第一季獲利，何況九月盤價又調高，第三、四季各賺超過三百億元也不為過，那麼今年獲利有機會落在九百億元附近，ＥＰＳ約五．七元，即便打個折，也超過五元，相對股價不到三八元，實屬偏低！況且鋼鐵景氣載滿，美國五年基礎建設計畫才開始，與航運及面板不同，所以未來應是看好緩升，官田鋼、東鋼、燁輝、大成鋼、盛餘、彰源、海光、運錩、大國鋼、威致等可密切追蹤。

其次補跌的是汽車電子部分，包括二極體及MOSFET，這次馬來西亞封城，對這兩大產業影響大，杰力、富鼎、大中、尼克森、強茂、胡連、朋程、台半、德微、聚和、康普、美琪瑪等，基本面應該會越來越好，股價下跌、本益比相對偏低，還是可以注意。

半導體方面，台積電受汽車電子影響毛利，但是長線在五奈米、四奈米以及三奈米，包括蘋果、高通、輝達、AMD、英特爾都將來投靠；二八奈米擴產部分則應付車用電子及物聯網應用，整體競爭力還是一流，且高點出現在今年元月，拉回整理越久，越有利未上漲，若是出現補跌至五五○元以下是尋找好買點之時。ＩＣ設計方面，聯發科雜音變多，但是瑞昱以及ＭＣＵ的新唐、盛群、九齊等，上半年獲利都非常好，且汽車最缺的電子半導體之一就是ＭＣＵ，這次新唐表現相當不錯，以六月ＥＰＳ達一．五二元，在擁有六吋及八吋晶圓廠後，續航力可特別注意。還有就是測試的欣銓，大客戶都是國際車電大廠如英飛凌、TI、NXP、STMicro及日本的瑞薩，這些個股與鋼鐵一樣都是近期各國強勢股，姿態都很高。欣銓上半年ＥＰＳ達二．二九元，全年至少超過四．五元以上，五○元以下值得注意。

再者就是最近相當慘的製鞋、運動成衣公司，寶成、豐泰、百和、儒鴻，因為工廠都在東南亞，尤其是越南，受疫情影響工廠幾乎停擺，但是疫情就會過去了，利空反而可注意。

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