【精神分裂症】

一項非常令人擔憂的研究發現,大量吸食大麻和精神疾病之間存在著強烈且不斷增長的相關性,國外一組科學家仔細研究了丹麥近720萬人的健康記錄,確定了大麻使用障礙之間的關聯,大麻使用障礙的定義是嚴重依賴大麻,以至於忽視生活當中的其他方面。

根據上周發表在《美國醫學會精神病學雜誌》(JAMA Psychiatry)上的研究,精神分裂症是一種神經性疾病,他還有另一種名稱,也就是所謂的思覺失調症,該症狀的特徵為思考、情緒及行為受到干擾,簡單來說就是被診斷為精神分裂症的人他們的意念之間不會有邏輯上的關聯,甚至還會出現錯誤的知覺與注意力、缺乏情緒表達或者不適宜的表達、動作與行為的問題等等症狀,而精神分裂症的人可能會從人群或日常現實中退縮,他們時常會進入奇怪的信念或是幻覺當中。

【大麻副作用更傾向傷害人體】

雖然這類研究存在著局限性,不過令人擔憂的是,大麻可能並不是許多人認為的相對安全的娛樂藥物,至少在大量食用的情況下,它的副作用更傾向傷害人體。

科學家們進行的這種追溯研究實際上不能確定吸食大麻和精神分裂症之間的因果關係,他們之間可能還有許多其他因素在起作用,但研究人員告訴CNN,他們確實認為這存在一定程度的因果關係,該研究團隊引用了一些數據,比如丹麥大麻使用量逐漸增加而衍生出的效力日趨增長,甚至也有其他研究直接指出大麻與精神分裂症風險因素相互作用,也提出許多證據來論證吸食大麻確實有危險。

【大麻是精神分裂症的驅動因素】

哥本哈根心理健康研究中心的研究作者Carsten Hjorthøj告訴CNN:「我認為利用我們的研究和其他研究來強調吸食大麻並非無害是非常重要的。」

Hjorthøj繼續說道:「當然,我們的發現必須在其他地方進行複製,才能得出確切的結論。」「但我相當有信心,我們會在大麻使用增加的地方看到類似的模式,或者在大麻的效力增加的地方,因為許多研究都表明了高效力的大麻可能是與精神分裂症聯繫的驅動因素。」

圖片來源: ELSA OLOFSSON / FUTURISM

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021JUL 27).SCIENTISTS CLAIM THAT MORE AND MORE SCHIZOPHRENIA CASES ARE LINKED TO MARIJUANA. Futurism