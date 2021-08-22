在農曆七月鬼門開的時節，除了跟隨傳統習俗，對於古靈精怪的Z世代來說，這個月被蒙上一層與各種鬼怪靈魂相關的主題面紗，而這些神秘的力量與故事總是讓人情不自禁的受吸引，激發出各種撞鬼故事討論、恐怖片單分享、甚至迷因創作，躍升成為Z世代在這個月的熱門話題之一！然而，如果你本人目前還沒有過靈異經驗，正在為缺乏一個很酷的故事能加入話題而煩惱，不妨上社交軟體Tinder玩一場「抓鬼」體驗，來一場真實又刺激的冒險！

為了先提供一些抓鬼小撇步，Tinder 盤點了在社交軟體上最常遇見的7種鬼，從超好聊的可愛鬼、自我介紹最完整的認真鬼，到讓人求之不得的默契鬼 ，都是Tinder榜上有名的常客，一起來看看他們各自擁有的特徵，以及在Tinder個人檔案中會透露的蛛絲馬跡 ，或許你就會在這個月抓到一隻屬於自己的可愛鬼！

1. 可愛鬼

Tinder上的可愛鬼總會出其不意的說出一句話，就讓你隔著螢幕小鹿亂撞 ，他們如此出眾又自然的聊天技巧也讓他們格外受歡迎！雖然有時會覺得他們的撩妹語錄有些老梗，但還是會讓人忍不住會心一笑，享受著輕鬆有趣的聊天氛圍。那些Tinder照片中綻放笑容與陽光氣息的對象有高機率是可愛鬼之一（根據Tinder數據調查，面帶笑容的照片會提升10%的配對率！），成功和可愛鬼配對後可以大方積極的和他們展開話題，或是回應他們為了討你開心的可愛小舉動！

2. 積極鬼

想必大家或多或少都曾經在Tinder上遇過積極鬼，從他們的自我介紹就能讓人感受到他們有多真情流露！積極鬼基本上都會近乎秒回訊息，而且也很願意主動開啟新話題 ，讓彼此可以更快速的認識、找到共同的熱忱或是同意的價值觀；雖然有時候或許會讓人感到一點點壓力，但是根據Tinder數據調查顯示，「真誠」以及擁有「開放的心胸」對許多Tinder會員來說是配對對像不可或缺、非常吸引人的特質，甚至有將近一半的Z世代會員期待自己的配對對象是真摯並且勇於大方做自己的人！如果遇到那位讓你中意的積極鬼，請大方邀請他們使用Tinder「面對面視訊」功能來一場線上約會，看看你們之間是否有更多火花！

3. 幽默鬼

幽默鬼顧名思義就是Tinder上以幽默風趣的個人魅力取勝之人，他們精挑細選端出來使用的GIF圖片往往都能戳中大家的笑點，不管是現在流行的趨勢話題、或是一夕爆紅的謎因梗圖都難不倒他們！他們的Tinder自我介紹也具有非常高的辨識度，通常會以機智的雙關或是諧音梗當作開場白，再搭配簡單輕鬆的一句話透露一些個人小趣事。幽默鬼能帶來的歡樂氣氛讓人很難不被他們吸引，因為你知道每次跟他們聊天都會天外飛來一筆讓自己捧腹大笑的笑話！當你在Tinder上抓到一隻幽默鬼時，可以試著利用回應他們的自我介紹作為破冰話題，讓他們知道你完全有能力接球！

4. 認真鬼

當你滑到一個Tinder潛在配對對象有一個超詳細的自我介紹時，不要懷疑，你遇到認真鬼了！他們非常清楚自己在探索具有哪些特質的配對對像 ，所以他們願意毫無保留的與你分享自己的興趣愛好，以及希望在Tinder上找到什麼樣的關係，讓自己可以更有效率的找到適合自己的另一伴！認真鬼最顯而易見的特徵包括會非常用心的選擇Tinder「興趣」標籤，並且絕對已經通過「照片驗證」得到藍勾勾（Tinder的調查數據顯示，通過照片驗證的會員更有機會被右滑！完全值得！），通常也會分享自己的職業領域和近期喜愛的歌曲，因此當你們成功配對，想必會是彼此都感到氣味相投的人，可以試著從他們的自我介紹中找到破冰話題素材，讓他們可以「認真」的跟你分享他們的背景和個人小趣事！

5. 神秘鬼

說到神祕鬼大家應該不陌生，就是那些Tinder個人檔案幾乎一片空白的會員，散發著一種高冷又神秘的感覺！不過，如果你恰好就是喜歡這種自帶氣場的神秘鬼，就大膽右滑，給對方一個好好介紹自己的機會吧！其實這些神秘鬼冷酷的外表下經常蘊藏著一顆情感豐沛又浪漫溫柔的心，配對成功後的破冰小技巧是透過他們僅有的少數照片，觀察他們不經意透露的興趣愛好，或許可以從他們的拍照風格或照片背景當中找到一些蛛絲馬跡，藉此輕鬆的展開話題。

6. 潛水鬼

潛水鬼指的是那些比較害羞慢熱的人、稍微沒有那麼積極創造連結的Tinder對象；如果想要打入他們心中，配對後會需要多花一點時間相處才能讓對方打開話匣子，然而他們雖然比較木訥被動一些，但說到底，他們還是偷偷希望著能夠藉著Tinder與更多人交流、為生活創造不一樣的火花！和潛水鬼配對後，一開始可能會有點難判斷對方是否和自己一樣擁有熱情，但其實有時候他們只是比較不善於表達！如果遇到覺得來電的潛水鬼，可以丟多一點問題來引導對方開啟話匣子，讓對方能找到機會分享自己的故事或有趣經歷！

7. 默契鬼

默契鬼是最可遇不可求的一種Tinder對象，一旦遇到就會忍不住懷疑是不是失散多年的雙胞胎，或是難道終於找到傳說中的靈魂伴侶！默契鬼通常和自己有著不為人知或非主流的執著，像是吃薯條時不喜歡配番茄醬，或是偷偷喜歡一首超芭樂情歌，彷彿找到了另一個自己！ 雖然這段關係不一定會發展成愛情，不過光是可以遇到一個與自己如此契合又投機的對象，就不枉費來Tinder走一遭了！如果想找到自己的天生一對默契鬼，千萬記得要在自己的Tinder個人檔案中提供足夠的資訊，讓對方也能夠在茫茫人海之中找到與你相認！