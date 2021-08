隨著時代科技的快速演進,工程師的工作範疇及所需技能越來越廣,日前《經理人之道》一書的作者Camille Fournier就在自己的平台上發布一篇「An incomplete list of skills senior engineers need beyond coding」,道出工程師辛苦的一面。當工程師很累嗎?在技術業界擁有超過15年資歷的五倍紅寶石軟體開發(5XRUBY)顧問 Jason(鄭郁霖)公開了他的工作心法。

「我每天的工作基本就是挖坑給自己跳,然後填坑、再開新坑,不斷循環下去。」Jason解釋,因為自身經歷的關係,需要使用不同的自由開源軟體為客戶服務,當有客戶提出新需求時(新坑),就必須嘗試不同的解決方案(踩新坑),把問題一項項破解,這個困難點在於沒有前人經驗可參考,必須培養自己有解決方案的能力,以免因為有外包廠商可依靠,反而讓自己失去一個重要的技術基礎。

五倍紅寶石軟體開發(5XRUBY)顧問Jason。(五倍紅寶石提供/黃慧雯台北傳真)

Jason認為若想成為一名出色的工程師,在心態上必須得樂於接受挑戰,不要怕困難(踩坑)。畢竟,工程師的任務就是要解決問題,尤其現在技術變動很快,若不強迫自己不斷地學習新東西,目前所擁有的技術也許很快就會過時。他認為現在碰到新問題比未來碰到更好,越早開始大量嘗試「踩坑」,越能把這些寶貴的經驗留在身上,畢竟這些技術是屬於自己的,別人無法帶走。因此Jason 分享了以下3個工程師工作心法給大家:

1、改進工作流程,擠出更多寶貴時間

「工作就是很忙碌,沒時間學習新東西。」很多人都碰過這種情況,IT工程師的工作類別涵蓋工程架構、系統維護、資訊服務,大單位、小單位的工程師負責的面向又有所不同,當時間與精力被重複的執行項目耗損掉,也很難從中保持熱情,此時不妨靠自己的技術力改進工作流程,打造自動化以降低重複性的工作,解決執行上的瓶頸,才有機會在幫客戶完成需求的同時,創造在工作領域上的成就感,空出時間學習。

2、工作上有挫折別急著解,先晾著再說

碰到工作挫折當然要想辦法克服,但總有絞盡腦汁想破頭也無解的事,這種時候必須先把問題放下,讓自己轉換心情再說。Jason表示,他自己在工作上碰到無解難題時,當下已經耗盡腦力,再硬撐也只是虛耗工時而空轉,這時就需要先去做別的事。例如看武俠小說,從高手過招的精彩過程中獲得靈感;或者先睡一覺讓自己完整休息,重置好情緒再回頭解決問題。萬一真的解不出來感到沮喪,也要學會「放過自己」,一旦日後有機會解決問題,記得把那股成就感當作自己的動力前進。

3、學會面對工作的孤獨、枯燥反覆流程及失敗

作為工程師,很多時候必須關在客戶的機房或自己電腦前,不斷枯燥反覆的工作,無止盡的嘗試、失敗、嘗試、失敗,直到成功為止,而失敗就是對於個人心境上最大的挑戰,有時碰到問題沒有可以參考的指引時,強大的無力與孤獨感就會襲來。Jason認為,這個過程雖然不輕鬆,但只要把每次失敗的經驗筆記下來學習,幫自己累積「解決問題的能力」,以後走的彎路就會越來越少。

IT 資訊部門經常會被認為是很花錢的單位,「錢能解決的問題都不是問題,問題是沒有錢。」Jason解釋,工程師也經常碰到公司預算不足而無法採購解決方案的情況,沒有錢不代表只能坐以待斃,更應是持續投入找到突破困境的方法,例如多方尋求軟體替代方案等,這部分雖然是很考驗工程師的難題,但同時也是累積自身資產的機會點,Jason認為,把自己定位在高階主管的角色思考,嘗試透過老闆思維解決問題,就能創造出自己獨一無二的職場生存哲學。