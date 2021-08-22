當現實成為虛擬，虛擬化為現實，這會是一個什麼樣的世界？

全球社群龍頭臉書近日的一番「元宇宙」宣言，或將讓我們在不遠的將來得以一窺這問題的答案。

想像一下：未來某一天，你起床，對家人道聲早安，簡單盥洗、著裝後，就匆匆忙忙出了門，搭上往市區的公車，下車。你在路邊順手買了個三明治，進了公司，你打開電腦，一邊回覆同事訊息，一邊準備前一天主管要求的簡報。下班後，你和朋友相約吃飯、並一同在市區新開的百貨大肆血拼了一番。

辦公、社交、消費、娛樂，看起來再正常不過的一天，唯一的差別是，這一切，都是發生在一個虛擬的空間。當一天的終了，拿下專屬的「眼鏡」與「耳機」後，你會發現，今天你可是家門一步都沒有踏出！這一天經歷的種種，對你來說，既是真實，又不太真實。

乍看科幻，然而，或許不用幾年光景，我們就將迎來這樣的世界。

科技產業的下一章

實現星艦迷航記或阿凡達

「如果我們做得夠好，5年後，我們將從一家社群媒體公司，變成一家『元宇宙』公司。」7月28日，臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）在公司第2季財報會議上，宣告臉書將成立一個團隊，專責「元宇宙」（metaverse）的開發與應用，「這是科技產業下一個章節中非常重要的一環。」祖克伯說。

「metaverse」一詞，由前綴「meta」和字根「verse」組成，意為「超越宇宙」，也被譯作「元宇宙」。這一概念，最初來自美國科幻小說家史蒂文森（Neal Stephenson）於1992年出版、帶有反烏托邦色彩的小說《潰雪》（Snow Crash），意指人們在一個脫胎於現實且「始終在線」的平行世界中，以虛擬化身（avatar）的形式自由生活。

對於元宇宙，祖克伯自己的解釋是：不妨把它想像成一個「實體化的網路」，「在這裡，你不僅可以查看內容，還可以置身其中。」至於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則如此形容：「在這裡，你可以和朋友廝混，那會是個3D的世界⋯⋯，在這裡，我們（甚至）可以實現時光旅行，或是以光速前往遙遠之地。」

騰訊創辦人馬化騰去年12月也在公司內部刊物《三觀》中提到：「移動互聯網（網路）10年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為『全真互聯網』，⋯⋯虛擬世界和真實世界的大門已然打開。」

伴隨近年5G、AI（人工智慧）、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）的發展，確實愈來愈多指標公司投入建構「元宇宙」，加之疫情推波助瀾，阻絕人與人實體接觸，個體進入虛擬世界尋求互動的渴望更加強烈，都使得全球對「元宇宙」的討論熱度在過去一年間急速升溫。

去年5月，一群美國加州柏克萊大學的學生，就自行把畢業典禮搬到微軟旗下的沙盒遊戲「當個創世神」（Minecraft）裡舉行；去年7月，知名國際AI學術會議ACAI，也把20周年研討會移師至任天堂的「動物森友會》上舉辦。

元宇宙第一股掛牌紐交所

韓推概念基金 標的涵蓋四國

今年3月，號稱「元宇宙第一股」的遊戲公司Roblox於紐交所掛牌，相比其半年前的最後一次上市前融資，公司估值翻了7倍，掛牌首日股價更暴升54.4％，市值來到382億美元。

今年4月，輝達宣布將布局元宇宙業務，其推出的虛擬協作平台Omniverse即被內部員工戲稱是工程師的元宇宙；同月，美國遊戲公司Epic Games旗下的射擊遊戲「要塞英雄」，為美國知名饒舌歌手史考特（Travis Scott）舉辦了一場線上虛擬演唱會，吸引超過1200萬名玩家同樂。

今年5月，定位為「年輕人社交元宇宙」的社交平台Soul正式提交IPO（首次公開募股）申請，計畫在那斯達克掛牌上市。

今年6月，韓國資產管理公司KB Asset Management推出韓國首檔元宇宙基金，投資標的涵蓋在韓國、美國、中國和日本上市的30到50檔元宇宙概念股。兩周後，韓國三星旗下的資產管理公司也跟進推出基金。

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