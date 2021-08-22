全球已有300多家企業加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的RE100，台灣加入的企業有10家。特別的是，其中5家：大江生醫、科毅、葡萄王、歐萊德、佐研院，竟都是美妝生技類廠商。

相較同在該聯盟中的科技廠，台積電、聯電是年營收破千億元的規模，大江生醫營收不到百億，歐萊德、佐研院都在5億規模，為什麼生技業卻比科技業還著急？

RE100聯盟於2014年成立，加入的企業與非營利組織必須承諾「在2050年前達成100％使用再生能源」，包括蘋果、沃爾瑪、雅詩蘭黛、Google、Ikea等跨國企業都領銜其中。

大江生醫、佐研院及科毅，分別以代工LVMH旗下絲芙蘭、提提研、我的美麗日記等面膜聞名世界。根據國內業者統計，MIT面膜全球市占率約為20％，各國需求正呈陡峭形成長，且資料庫Statista《2020護膚市場報告》統計，預計2025年，全球保養護膚品市場將成長至4兆7千億元，美妝生技產業前景正好。

然而，佐見啦（佐研院母公司）執行長李昆霖卻說，兩年前，當他向萊雅推銷代工技術時，對方卻回應：「抱歉，如果你沒有RE100，我沒辦法讓你加入。」他心裡一驚，原來即便技術領先、品牌受到國際認可，都還不夠，那該怎麼辦？

沒認證，就搶不到單 甚至可能會被通路拒絕

原來，近年全球掀起純淨美容（Clean Beauty）趨勢，相較於科技產品或食物，美妝消費者不僅重視搽在身上、臉上的保養品成分是否無毒健康，也更重視產品對環境的影響。這群消費者，通常是懂得也捨得花錢「愛自己」的族群，願意用更高價格購買對環境友善的產品。

環保當道，不僅LVMH集團發起Life永續策略，香奈兒、嬌生等也加入RE100，宣示減碳、永續經營決心。

「我們都希望能成為百年企業，如果不加入永續的行列，你可能10年內就被世界淘汰了！」李昆霖認知，不落實生產線的永續環保策略，等於死路一條。而且，這場競賽，不只是跟過去的自己比，也得跟國際對手比。

他有次遇到曾為台灣3家企業申請RE100的日益能源執行長畢婉蘋，向她探詢後明白，要加入世界級的大聯盟，得先捨得花費資源換門票。這張門票，也助他打開新商機。佐見啦在過去8個月內打入了國際供應鏈，代工占營收的比率，從零增加到3成，讓投入製程改善的成本能發揮規模經濟的效果。

李昆霖慶幸自己超前部署，「法國的貴婦百貨樂蓬馬歇（Le Bon Marché）也是往母公司LVMH的永續策略發展，他們不只每年會來審核我們有沒有往這方面去，還告訴我們，接下來預備將沒有RE100的品牌踢出去，韓國品牌首當其衝。」

換句話說，不快點加入，不僅沒有代工單可以接，甚至連通路都沒得賣。

面對這個迫在眉睫的挑戰，幾家台灣美妝業者都先從綠電著手，搶下RE100聯盟門票。

用綠電，只是第一步 設計、製造、回收全都要盯

在該聯盟的要求中，最重要的指標就是綠電使用率。目前台灣常見的方式是自行發電、向供應商簽訂採購綠電協議，或是購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates RECs）。

包括科毅等業者都告訴商周，美妝業拚減碳，使用綠電、取得RE100認證，只是第一步；接下來他們還得重新檢視產品週期，從取材設計、生產製造、到廢棄物回收，是否都符合永續標準。例如洗髮精品牌歐萊德，是先從可再生、可分解瓶罐包裝著手，降低資源浪費；大江生醫則是透過農廢料再利用，還有造林計畫，將減碳計畫延伸到製程之外。

對他們而言，最難的不是做到百分之百使用綠電，而是如何由內而外的推動供應鏈合作廠商一起行動。

但，不快不行。韓國也開始因應這個危機。今年初，旗下有雪花秀、蘭芝、innisfree、Etude House等知名品牌的愛茉莉太平洋集團，宣布加入RE100，是該聯盟首家韓國美妝企業。

新形態的企業升級之戰，正要開打。要增加戰力，勢必投注成本，但，就像佐見啦能因此跨入代工，新的競爭力，也會帶來新的商機。